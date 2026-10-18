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চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ৪ ঘণ্টা আগেই বিপদঘণ্টি! সোশ্যাল মিডিয়ায় কী লিখে সতর্ক করেছিলেন দর্শনার্থী?

Kolkata Stampede News: সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগান সর্বজনীনে মর্মান্তিক বিপর্যয়! পদপিষ্ট হয়ে ৭ বছরের শিশুসহ ১৯ জনের মৃত্যুর ৪ ঘণ্টা আগেই কি বেজেছিল বিপদঘণ্টি? সোশ্যাল মিডিয়ায় কী সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন এক দর্শনার্থী? 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 18, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 12:59 PM IST
চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ৪ ঘণ্টা আগেই বিপদঘণ্টি! সোশ্যাল মিডিয়ায় কী লিখে সতর্ক করেছিলেন দর্শনার্থী?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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