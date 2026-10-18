/চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ৪ ঘণ্টা আগেই বিপদঘণ্টি! সোশ্যাল মিডিয়ায় কী লিখে সতর্ক করেছিলেন দর্শনার্থী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আনন্দ আর উৎসবের আলো নিমেষে ম্লান হয়ে রূপ নিল বিষাদে। কলকাতার দুর্গাপুজোর দীর্ঘ ইতিহাসে এমন নজিরবিহীন ও মর্মান্তিক বিপর্যয় এর আগে দেখেনি তিলোত্তমা। সপ্তমীর সন্ধ্যায় তিলোত্তমার এক অন্যতম জনপ্রিয় পুজো মণ্ডপ— চোরবাগান সর্বজনীনে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৭ বছরের এক শিশুসহ মোট ১৯ জন পুণ্যার্থী। আহত হলেন বহু মানুষ। এই ভয়ংকর ঘটনার পর থেকেই চারদিকে উঠেছে চরম গাফিলতির প্রশ্ন। কার ভুলে, কোথায় ত্রুটি ছিল— তা নিয়ে শুরু হয়েছে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত। ইতিমধ্যেই পুজো কমিটির উদ্যোক্তা ও ভলেন্টিয়ার্স-সহ মোট ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। কাঠগড়ায় মণ্ডপের নিরাপত্তা ও আয়োজকদের ভূমিকা। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই মহাপ্রলয়ের ঠিক চার ঘণ্টা আগেই চোরবাগান সর্বজনীনের পরিকাঠামো নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বড়সড় বিপদঘণ্টি বাজিয়েছিলেন এক দর্শনার্থী!
৪ ঘণ্টা আগের সেই সতর্কবার্তা
দুর্ঘটনার ঠিক চার ঘণ্টা আগে, সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় অভিজিৎ রায় নামে জনৈক এক দর্শনার্থী চোরবাগান সর্বজনীনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "চোরবাগানে এন্ট্রি একদিকে, এক্সিট অনেক দূরে! চোরবাগান সর্বজনীনে ঠাকুর দেখতে যাবেন? এই সমস্যাটা আগে জেনে রাখুন!" সঙ্গে তিনি আরও সতর্ক করে লেখেন, "যাওয়ার আগে বেরোনোর পথ সম্পর্কে জেনে নিন, বিশেষ করে সঙ্গে ছোট বাচ্চা বা বয়স্ক মানুষ থাকলে... সাবধানে ঠাকুর দেখুন, নিরাপদে বাড়ি ফিরুন।"
কিন্তু কে শোনে কার কথা! দর্শনার্থীর সেই সতর্কবাণীকে গুরুত্ব না দিয়ে উৎসবের মেজাজেই মণ্ডপের দিকে ছুটেছিলেন অগণিত মানুষ। আর ঠিক তার চার ঘণ্টা পর, সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে সপ্তমীর সন্ধ্যায় হঠাৎই নামে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি থেকে বাঁচতে এবং মণ্ডপে ঢোকার হুড়োহুড়িতে মুহূর্তের মধ্যে চোরবাগান সর্বজনীন চত্বর পরিণত হয় মৃত্যুকূপে।
কী জানা যাচ্ছে প্রশাসনের প্রাথমিক তদন্তে?
প্রাথমিক তদন্তে এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর একাধিক গাফিলতির দিক সামনে আসছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, "প্যাসেজ ন্যারো। আলো কম। মণ্ডপের জায়গা খুবই ছোট। দুর্ঘটনা ভিতরে নয়। গেটে ঘটেছে।" সহকারী কমিশনার অফ পুলিশ (ACP)-র প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, একটি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার ভুল ঘোষণা এবং বেশ কয়েকবার হঠাৎ হুইসেল বাজানোর ফলেই মণ্ডপের ভেতরে ও বাইরে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই থেকেই পদপিষ্ট হওয়ার মতো ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
মণ্ডপের সংকীর্ণ যাতায়াত পথ (ন্য্যারো প্যাসেজ), অপর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এবং জরুরি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ট্রেন্ড ভলেন্টিয়ার্সের অভাব ছিল কি না, সেই প্রশ্ন এখন সব মহলে জোরালো হচ্ছে। এত বড় ভিড় সামলানোর ক্ষেত্রে পুলিশ কতটা সজাগ ছিল, তা নিয়ে আঁতস কাচের তলায় রাখা হয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদের ভূমিকাও।
উৎসবের আনন্দ নিমেষে বিষাদে
বর্তমানে এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। পুজো কমিটির উদ্যোক্তা এবং ভলেন্টিয়ার্সদের আটকের পাশাপাশি পুলিশ পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে। ভবিষ্যতে যাতে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনও না ঘটে, তার জন্য এখন থেকেই কঠোর সতর্কতা ও নজরদারির দাবি তুলেছেন সচেতন নাগরিক সমাজ। উৎসবের দিনে এই বিপর্যয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল নিরাপত্তা ও ভিড় ব্যবস্থাপনায় সামান্য ত্রুটিই কেড়ে নিতে পারে বহু অমূল্য প্রাণ।
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