/সপ্তমীর সন্ধ্যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! চোরবাগানের পুজোয় পদপিষ্ট হয়ে মৃত ১৭! জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তমীর সন্ধ্যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ১৭ জনের। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। হাজার-হাজার দর্শনার্থী এসেছিলেন চোরবাগানের পুজো দেখতে। ভিড়ের মধ্যে প্রবল হুড়োহুড়ি হওয়ায় দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে। আর তারপরেই ঘটে মহাবিপত্তি। আহতদের তত্ক্ষণাত্ নিকটবর্তী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। ৩৫ জন আহত বলেই খবর। সেখানেই চলছে তাঁদের চিকিত্সা। অনেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। হাসপাতালের সমস্ত বিভাগীয় প্রধানকে ডাকা হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে। সার্জারি এবং মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকদের অবিলম্বে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রথম বর্ষের সার্জারির পড়ুয়াদের ডাকা হয়েছ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হাসপাতালে এসেছিলেন আহতদের দেখতে। মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্যসচিব বৈঠক করেছেন। আগামিকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যাবেন। যিনি পুজো উপলক্ষে শহরে রয়েছেন।
পুলিসের তরফে জানানো হয়েছে
আজ (১৭/১০/২৬) সন্ধ্যা ৭:৪০ মিনিট নাগাদ গিরিশ পার্ক থানা এলাকার অন্তর্গত সারদা পার্ক (চোরবাগান) পুজো মণ্ডপের এক্সিট গেটে, বৃষ্টির মধ্যে দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে হুড়োহুড়ি বা পদপিষ্ট হওয়ার মতো একটি ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কন্ট্রোল রুম, দমকল বাহিনী, কলকাতা পুলিশ, ডিএমজি দল এবং মেডিক্যাল টিম-সহ অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। পুজো মণ্ডপ এখন দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩৫ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মণ্ডপের একাংশ ভেঙে পড়েই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই অনেকে মনে করছেন। আকস্মিক এই ঘটনায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। চোরবাগান মণ্ডপ সিল করে দেওয়া হয়েছে।
হেল্পলাইন নম্বর
চোরবাগান সর্বজনীনে দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের তরফে একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন চালু হয়েছে। নম্বর 18003455678। দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য এই নম্বরে ফোন করুন। চোরবাগানের ঘটনায় লালবাজারে হেল্পলাইন নম্বর-18003455678, 03322141310
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