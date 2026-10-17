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সপ্তমীর সন্ধ্যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! চোরবাগানের পুজোয় পদপিষ্ট হয়ে মৃত ১৭! জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

Chorbagan Sorbojonin Stamped Inciddent: আজ (১৭/১০/২৬) সন্ধ্যা ৭:৪০ মিনিট নাগাদ গিরিশ পার্ক থানা এলাকার অন্তর্গত সারদা পার্ক (চোরবাগান) পুজো মণ্ডপের এক্সিট গেটে, বৃষ্টির মধ্যে দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে হুড়োহুড়ি বা পদপিষ্ট হওয়ার মতো একটি ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কন্ট্রোল রুম, দমকল বাহিনী, কলকাতা পুলিশ, ডিএমজি  দল এবং মেডিক্যাল টিম-সহ অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 17, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 11:40 PM IST
সপ্তমীর সন্ধ্যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা! চোরবাগানের পুজোয় পদপিষ্ট হয়ে মৃত ১৭! জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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