Chowrangee Election 2026 Result: নয়নার অগ্নিবাণে বিঘ্নিত সন্তোষ-যাত্রা? জয়ের ট্র্যাডিশনই চলবে সুদীপপত্নীর?

Chowrangee Election 2026 Result: নয়নার অগ্নিবাণে বিঘ্নিত সন্তোষ-যাত্রা? জয়ের ট্র্যাডিশনই চলবে সুদীপপত্নীর?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার ঠিক প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত চৌরঙ্গি। ১৯৫৭ সালে গঠিত সাধারণ ক্যাটাগরির এই বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতার অন্যতম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ২০০৬ সালের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন অনুযায়ী, এটি কলকাতা পুরসভার ১১টি ওয়ার্ড (৪৪ থেকে ৫৩ এবং ৬২ নম্বর ওয়ার্ড) নিয়ে গঠিত। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে একটি এই চৌরঙ্গি।
রাজনৈতিক ইতিহাস ও নির্বাচনী চিত্র
প্রতিষ্ঠার পর থেকে চৌরঙ্গিতে মোট ১৮টি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে (১৯৯৩ এবং ২০১৪ সালের দুটি উপ-নির্বাচন-সহ)। আসনটি ঐতিহাসিকভাবে কংগ্রেস এবং পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। কংগ্রেস এই আসনে ১০ বার জয়ী হয়েছে। অন্য দিকে, ২০০১ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস টানা ছয়বার আসনটি দখল করে রেখেছে। এই কেন্দ্র থেকে দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-- ডা. বিধানচন্দ্র রায় (১৯৬২) এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (১৯৬৭, ১৯৬৯ ও ১৯৯১) প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
তৃণমূল কংগ্রেসের সাফল্য
তৃণমূল কংগ্রেস এই আসনে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়ে আসছে। ২০১১ সালে শিখা চৌধুরী (মিত্র) আরজেডি প্রার্থীকে ৫৭,৭৩৯ ভোটে পরাজিত করেন। শিখা মিত্র দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় ২০১৪ উপ-নির্বাচন হয়। সেখানে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির রীতেশ তেওয়ারিকে ১৪,৩৪৪ ভোটে পরাজিত করেন। ২০১৬ ও ২০২১ সালে নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জয় ধরে রাখেন। ২০১৬ সালে তিনি কংগ্রেসের সোমেন মিত্রকে এবং ২০২১ সালে বিজেপির দেবদত্ত মাঝিকে ৪৫,৩৪৪ ভোটে পরাজিত করেন।
ভোটার পরিসংখ্যান ও প্রবণতা
২০২৪ সালে এই কেন্দ্রে নিবন্ধিত ভোটার ছিল ২,০৯,৭১৩ জন, যা ২০১৯ সালের (২,০২,৪৭৮) তুলনায় বেড়েছে। এই কেন্দ্রে মুসলিম ভোটার প্রায় ৩৭.৭০% (বৃহত্তম গোষ্ঠী) এবং তফসিলি জাতির (SC) ভোটার ২.৬৯%।
ভোটদানের হার
এটি সম্পূর্ণ শহুরে এক কেন্দ্র এবং এখানে সাধারণত ভোটদানের হার কম থাকে। ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ ৫৮.৪০% এবং ২০২১ সালে সর্বনিম্ন ৫৩.৬১% ভোট পড়েছিল।
ঐতিহ্য ও ল্যান্ডমার্ক
চৌরঙ্গির নাম ১৮ শতকের স্থানীয় সাধু চৌরাঙ্গীনাথের নাম থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। ব্রিটিশরা ফোর্ট উইলিয়াম স্থাপন এবং ময়দানের পূর্ব দিকে শহরের বিস্তার ঘটানোর পর এই অঞ্চলটি কলকাতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এলাকাটি ঔপনিবেশিক আমলের ভবন, ওবেরয় গ্র্যান্ড বা পিয়ারলেস ইন-এর মতো ঐতিহ্যবাহী হোটেল, অভিজাত ক্লাব এবং ব্যস্ত বাজারের জন্য পরিচিত। এই কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলি হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন, মেট্রোপলিটন বিল্ডিং, শহিদ মিনার এবং গড়ের মাঠ (ময়দান) এই কেন্দ্রের অন্যতম আকর্ষণ।
অর্থনীতি
চৌরঙ্গি কলকাতার ব্যবসা, বিনোদন এবং কেনাকাটার প্রাণকেন্দ্র। এখানে উন্নত সড়ক ব্যবস্থা, মেট্রো রেল, সরকারি অফিস, কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে। তবে বড় শহরের চিরাচরিত সমস্যা যেমন যানজট এবং পুরনো ধাঁচের নাগরিক পরিষেবা-- এখানেও তা বিদ্যমান। এখানকার অর্থনীতি মূলত খুচরা ব্যবসা, হসপিটালিটি (Hospitality) এবং পরিষেবা শিল্পের উপর নির্ভরশীল।
২০২৬ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসই এই আসনে জয়ের লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছে। গত সাতটি নির্বাচনের মধ্যে ছয়টিতেই তারা লিড পেয়েছে। তবে বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেস জোটের ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা ভোট শতাংশ তৃণমূলের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসানোর ক্ষেত্রে। ফলে, আগামী নির্বাচনটি এই কেন্দ্রে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
দুই দফায় মিটল ভোট
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
