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সুমিতের গ্রেফতারি কি শুধু আর সময়ের অপেক্ষা? পাঁচিল টপকে আপ্ত সহায়ককে ধরতে অভিষেকের বাড়িতে পুলিস

Sumit Roy Arrest: সুমিত রায় সাধারণত থাকেন ১১৯ নম্বর কালীঘাট রোডের ঠিকানায়। তদন্তকারীদের কাছে খবর পৌঁছয়, কিছুক্ষণ আগেই তিনি পাশের ১২১ নম্বর কালীঘাট রোডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঢুকেছেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 10, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:24 PM IST
সুমিতের গ্রেফতারি কি শুধু আর সময়ের অপেক্ষা? পাঁচিল টপকে আপ্ত সহায়ককে ধরতে অভিষেকের বাড়িতে পুলিস

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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সুমিতের গ্রেফতারি কি শুধু আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা? পাঁচিল টপকে আপ্ত সহায়ককে ধরতে
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