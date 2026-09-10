/সুমিতের গ্রেফতারি কি শুধু আর সময়ের অপেক্ষা? পাঁচিল টপকে আপ্ত সহায়ককে ধরতে অভিষেকের বাড়িতে পুলিস

পিয়ালি মিত্র ও রাজীব চক্রবর্তী: সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ উঠতেই তৎপরতা তুঙ্গে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ)। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের খোঁজে কালীঘাটে যৌথ অভিযান সিআইডি ও এসটিএফের বিশাল টিমের। সুমিতকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার কালীঘাট রোডের অভিষেকের দুটি বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিস।
কালীঘাটে যৌথ বাহিনীর হানা
সুমিত রায় সাধারণত থাকেন ১১৯ নম্বর কালীঘাট রোডের ঠিকানায়। তদন্তকারীদের কাছে খবর পৌঁছয়, কিছুক্ষণ আগেই তিনি পাশের ১২১ নম্বর কালীঘাট রোডে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঢুকেছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই সিআইডি ও এসটিএফের আধিকারিকরা দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলেন। ১১৯ এবং ১২১ নম্বর-- পাশাপাশি থাকা দুটি বাড়ির প্রবেশ ও বেরনোর পথেই কড়া পুলিসি পাহারা বসানো হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনি রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হয় এই নজিরবিহীন নাটকীয় অভিযান।
আদালতে আইনজীবীর সওয়াল
এর আগে সুপ্রিম কোর্টে সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানিতে তাঁর আইনজীবী তদন্তকারীদের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন। আদালতে তিনি দাবি করেন:
১. তদন্তকারীরা সুমিতকে এ পর্যন্ত প্রায় ৮৮ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, কিন্তু একবারও নির্দিষ্ট কোনও আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি।
২. তাঁর অভিযোগ, অনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে অন্য কারও নাম বলিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।
৩. যে টাকার লেনদেনের কথা বলা হচ্ছে, তা কোনও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। সমস্ত অর্থ জমা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের (এআইটিসি) প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাকাউন্টে।
৪. ২০১৯ সাল থেকে সুমিতের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে এক দিনে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে মাত্র ৬০ হাজার টাকা।
৫. দলীয় অ্যাকাউন্টের প্রতিটি লেনদেন সম্পূর্ণ অডিটেড এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) কাছে জমা দেওয়া তহবিলের যাবতীয় হিসাবে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।
৬. মূল এফআইআরে সুমিতের নাম ছিল না এবং মামলায় অভিযুক্ত অন্য কারও বয়ানেও তাঁর নাম সরাসরি উঠে আসেনি।
আদালতের অবস্থান
আইনজীবী সুমিতকে দুর্নীতির এক সামান্য ‘মিনিয়ন’ বা সাধারণ চুনোপুঁটি হিসেবে উল্লেখ করে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন জানান। তবে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ সেই আবেদনে কোনও স্বস্তি দিতে রাজি হয়নি। প্রধান বিচারপতি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুমিত রায়ের দেওয়া উত্তর বা অসহযোগিতার মনোভাবই তদন্তকারীদের সামনে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যার ফলে আদালত এই পর্যায়ে তদন্তের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না।
সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তদন্ত প্রক্রিয়ার এই স্তরে সুমিত রায়কে কোনো ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আইনি সুরক্ষা বা সুরাহা দেওয়া সম্ভব নয়। রক্ষাকবচ বাতিল হওয়ার খবর আসতেই সিআইডি এবং এসটিএফের তৎপরতা চরম আকার ধারণ করে। কালীঘাটের বাসভবনে নাটকীয় অভিযান চালিয়ে তদন্তকারী আধিকারিকরা পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ ও গ্রেফতারের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছেন।
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