/Abhishek Banerjee Big Breaking: অভিষেকের হাতেই নোটিস ধরাল সিআইডি! আমি মাথা নত করার ছেলে নই, পালটা চ্যালেঞ্জ

Abhishek Banerjee on CID Notice: সোমবার বেলা ১২ টায় ডাকা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে। ১.১০-এ শান্তিনিকেতনে অভিষেকের বাড়িতে প্রথমে সিআইডির টিম আসে। কিন্তু হরিশ মুখার্জি রোডের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে অভিষেক থাকেন না। তারপর কালীঘাট রোডে অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে নোটিস ধরাল সিআইডি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: "CID কী! আমি এদের ইডি, সিবিআই, কারও কাছে মাথা নত করিনি। ED, CBI-এর ডাকে আগেও গেছি। আমি মাথা নত করার ছেলে নই। লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরব না। তাঁরা এসেছেন। আমি নোটিসটা রিসিভি করেছি। আমার আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলব। ডাকলে নিশ্চয়ই যাব। তদন্তে সহযোগিতা করব। আমি ৭ বছর ধরে কোথায় থাকি,তদন্ত সংস্থা তাই জানে না।" সিআইডির-র নোটিসে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
সিআইডি আধিকারিকরা অভিষেকের হাতেই নোটিস দিলেন। কালীঘাট রোডে অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে নোটিস ধরাল সিআইডি। নোটিসের রিসিভ কপিও সই করে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সোমবার ১২ টায় ডাকা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে। সবমিলিয়ে টান টান উত্তেজনা। শনির দুপুরে নাটকীয় পরিস্থিতি। হরিশ মুখার্জি রোডে অভিষেকের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে প্রথমে যায় CID। কিন্তু অভিষেকের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ছিল। বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন CID আধিকারিকরা। বিধানসভায় সই 'জালিয়াতি' কাণ্ডের তদন্তেই অভিষেকের বাড়িতে আসে CID।
দুপুর ১.১০-এ প্রথম শান্তিনিকেতনে অভিষেকের বাড়িতে সিআইডির টিম আসে। কিন্তু হরিশ মুখার্জি রোডের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে অভিষেক থাকেন না। কালীঘাটের বাড়িতে থাকেন অভিষেক। অভিষেক জানান, তিনি জানেন না, সিআইডি টিম কেন এসেছে। সিআইডি টিম যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে তাদের কালীঘাটের বাড়িতে আসতে বলেছেন বলে জানান অভিষেক। অভিষেক বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ, আমাকে নোটিস দিক। আমি আইনি লড়াই করব।'
ওদিকে সিআইডি আধিকারিকরা যখন বাড়ির সামনে অপেক্ষমান, তখন ভিতর থেকে একজন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে গোয়েন্দাদের প্রশ্নের জবাবে জানান যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই। শুধু তাই নয়, ওই কর্মী আরও দাবি করেন যে, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়িতে আসেননি। বর্তমানে মাত্র কয়েকজন কর্মী এই বাড়ি দেখাশোনার জন্য ভিতরে রয়েছেন। সিআইডি আধিকারিকরা ওই কর্মীর বয়ান শোনেন ও তাঁর নাম-পরিচয় ডায়েরিতে নোট করে নেন।
আরও পড়ুন, Abhishek Banerjee: এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেন কীভাবে? স্বস্তিতেও হাইকোর্টের চোখা প্রশ্নের মুখে অভিষেক
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)