  • /Abhishek Banerjee Big Breaking: অভিষেকের হাতেই নোটিস ধরাল সিআইডি! আমি মাথা নত করার ছেলে নই, পালটা চ্যালেঞ্জ

Abhishek Banerjee Big Breaking: অভিষেকের হাতেই নোটিস ধরাল সিআইডি! আমি মাথা নত করার ছেলে নই, পালটা চ্যালেঞ্জ

Abhishek Banerjee on CID Notice: সোমবার বেলা ১২ টায় ডাকা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে। ১.১০-এ শান্তিনিকেতনে অভিষেকের বাড়িতে প্রথমে সিআইডির টিম আসে। কিন্তু হরিশ মুখার্জি রোডের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে অভিষেক থাকেন না। তারপর কালীঘাট রোডে অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে নোটিস ধরাল সিআইডি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: May 30, 2026, 03:24 PM IST|Updated: May 30, 2026, 03:24 PM IST
Image Credit: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বাড়িতে CID

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

