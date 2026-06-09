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CID in Mamata Banerjee's House: Big Breaking! কালীঘাটে মমতার বাড়িতে CID; কীসের তদন্তে এত তোড়জোড়?

CID Mamata Banerjee Kolkata Residence: হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতার বাড়িতে সিআইডি। বিধানসভা সই জাল কাণ্ডের তল্লাশিতে এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও বাড়ি সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে হাজির সিআইডি বলে জানা গিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 09, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:27 PM IST
CID in Mamata Banerjee's House: Big Breaking! কালীঘাটে মমতার বাড়িতে CID; কীসের তদন্তে এত তোড়জোড়?
Image Credit: কেন CID প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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