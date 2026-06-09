CID in Mamata Banerjee's House: Big Breaking! কালীঘাটে মমতার বাড়িতে CID; কীসের তদন্তে এত তোড়জোড়?

অয়ন ঘোষাল, পিয়ালী মিত্র: হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে সিআইডি'র বিশাল টিম! ১৭ জনের একটি দল কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। কালীঘাটে এবার মমতার দুয়ারে CID! CID-র সঙ্গে রয়েছে পুলিসের বিশাল টিম। ৩০ বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে কীসের তদন্ত? জানা যাচ্ছে, সই জাল কাণ্ডে এই তদন্ত।
মমতার বাড়িতে সিআইডি
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতার বাড়িতে সিআইডি। বিধানসভা সই জাল কাণ্ডের তল্লাশিতে এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও বাড়ি সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে হাজির সিআইডি বলে জানা গিয়েছে। বারংবার সিআইডির হাজিরা এড়িয়েছেন অভিষেক। এবার মমতার অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে হাজির আধিকারিকরা। প্রায় ১৭ জনের টিম নিয়ে হাজির সিআইডি। ইতোমধ্য়েই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘিরে ফেলেছেন আধিকারিকরা।
কেন সিআইডি?
জানা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে যে রেজলিউশন করা হয়েছিল, যেখানে ক্যাপিটাল লেটারে সই করা হয়েছে-- তারই খোঁজে কালীঘাটে মমতার বাড়িতে CID। তবে, কালীঘাটে মমতার বাড়িতে CID-কে তদন্তে বাধা তৃণমূল নেতার। সিআইডি'র তল্লাশিতে বাধা দিলেন শুভাশিস চক্রবর্তী। সিআইডির সঙ্গে বচসা হয় এই তৃণমূল নেতার। ওদিকে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসে ঢুকল সিআইডি।
কী করবেন মমতা?
প্রসঙ্গত, বিধানসভায় ভরাডুবির পর লোকসভাও হাতছাড়া হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২৪-এর ২০ জন সাংসদ হাত ছাড়তে চাইছেন তৃণমূল নেত্রীর। গত সোমবার ২০ জন সাংসদ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে NDA জোটে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। এই আবহেই আজকের এই পরিস্থিতি কালীঘাটে। কী করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
সই জাল কাণ্ডে
অন্য দিকে, গত সোমবার দিল্লিতে থাকার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সই জাল কাণ্ডে ফের CID হাজিরা এড়িয়ে যান। সেদিনই দুপুরে সিআইডি আধিকারিকরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে হাজির হন। এবং মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে হাজিরা দিতে বলার নোটিস ধরিয়ে আসেন।
পার্থ ভৌমিকের বাড়ি
এদিকে, খবর যে, হাতছাড়া হতে চলেছে তৃণমূলের দিল্লির পার্টি অফিসও! এতদিন দিল্লিতে সাংসদ পার্থ ভৌমিকের বাড়িটাই ছিল তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়। পার্থ ভৌমিক তাঁর প্রাপ্য সংসদের আবাসনটা দিয়ে রেখেছিলেন দলীয় কাজকর্মের জন্য। এদিকে পার্থ ভৌমিক বিরোধী জোটে যোগদান করেছেন। যেটা জানা যাচ্ছে, নিজের জন্য বরাদ্দ সংসদের ওই বাড়ি ফেরত চাইতে চলেছেন পার্থ ভৌমিক। ফলে, দিল্লির কার্যালয়েও হাতছাড়া হতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসের।
তৃণমূলের দুঃসংবাদ সিরিজ
তৃণমূলের যেন দুঃসংবাদ সিরিজ চলছে। দিকে দিকে বড় খবর। ধরপাকড় তো আছেই। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তও গ্রেফতার বিধাননগর উত্তর থানার পুলিসের হাতে। তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল টাকার তোলাবাজির অভিযোগ। সোমবার রাতে নিউটাউনে নিজের ফ্ল্যাট থেকে প্রথমে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের শেষে গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস। তবে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিধাননগর উত্তর থানার তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি।
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