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CID interrogates Kunal and Abhishek: সই জালকাণ্ডে অভিষেক-কুণালকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা, বেরিয়ে এসে কী বললেন বেলেঘাটার বিধায়ক?

CID interrogates Kunal and Abhishek: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কয়েকঘণ্টা জেরার পর ভবানীভবনে যান কুণাল ঘোষও। আইসক্রিম খেয়ে একেবারে ফুরফুরে মেজাজে সিআইডি অফিসে ঢোকেন কুণাল ঘোষ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 14, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:50 PM IST
CID interrogates Kunal and Abhishek: সই জালকাণ্ডে অভিষেক-কুণালকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা, বেরিয়ে এসে কী বললেন বেলেঘাটার বিধায়ক?

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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