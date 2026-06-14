/CID interrogates Kunal and Abhishek: সই জালকাণ্ডে অভিষেক-কুণালকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা, বেরিয়ে এসে কী বললেন বেলেঘাটার বিধায়ক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেলা বারোটা নাগাদ ভবানীভবনে সিআইডির দফতরে ঢোকেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, বিকেল তিনটে নাগাদ সিআইডি দফতরে যান কুণাল ঘোষ। বিধানসভায় সই জালকাণ্ডে দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিআইডি। বিকেলের দিকে দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়। জেরা শেষে বেরিয়ে গেলেন কুণাল কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সিআইডি দফতরেই।
বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কাকে করতে চায় এই মর্মে বিধানসভার স্পিকারের দফতরে একটি চিঠি জমা দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে শোভনদেব চট্টেপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করে তৃণমূল। আর এখানেই গোলমাল। অভিযোগ, ওই চিঠিতে যেসব বিধায়করা ওই বিরোধী দলনেতা নির্বাচন বৈঠকে ছিলেন না তাদের নাম ক্যাপিটাল লেটারে লিখে দেওয়া হয়। এনিয়ে তীব্র আপত্তি করেন ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহারা। বিষয়টি তাঁরা স্পিকারকে জানান। এরপরই শুরু হয় তদন্ত। অনুপস্থিত বিধায়কদের সই করেছিল কারা? খোদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দাবি, রেজলিউশনের খাতাকে চিঠি বলে চালানো হয়েছে।
ওই মামলায় আজ সিআইডির দফতরে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে টানা কয়েকঘণ্টা জেরার পর ভবানীভবনে যান কুণাল ঘোষও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খেয়ে একেবারে ফুরফুরে মেজাজে সিআইডি অফিসে ঢোকেন কুণাল ঘোষ। সেখানে কী জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু বিকেলে জানা যায় কুণাল ও অভিষেককে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়েছে। সন্ধে সাতটা নাগাদ ভবানীভবন থেকে বেরিয়ে যান কুণাল ঘোষ।
কী জিজ্ঞাসা করা হল? সংবাদমাধ্যমে তা খোলসা করেননি কুণাল ঘোষ । তবে তিনি বলেন, জিজ্ঞাসবাদ করা হয়েছে। তদন্তে সহযোগিতা করব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মুখোমুখি বসিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।
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