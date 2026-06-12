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Madan Mitra CID Notice: 'আমার বাড়িতেও CID এসেছিল', সইজালকাণ্ডে নোটিশ আরও এক তৃণমূল বিধায়ককে, কবে হাজিরা?

Madan Mitra CID Notice:  সইজাল কাণ্ডে ভবানীপুরে অভিষককে ম্যারাথন জেরা। ১৪ জুন তারিখ ফের তলব করা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 12, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:16 PM IST
Madan Mitra CID Notice: 'আমার বাড়িতেও CID এসেছিল', সইজালকাণ্ডে নোটিশ আরও এক তৃণমূল বিধায়ককে, কবে হাজিরা?
Image Credit: মদন মিত্রকে নোটিশ CID-র

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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