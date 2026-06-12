Madan Mitra CID Notice: 'আমার বাড়িতেও CID এসেছিল', সইজালকাণ্ডে নোটিশ আরও এক তৃণমূল বিধায়ককে, কবে হাজিরা?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সইজাল কাণ্ডে বড় আপডেট। মদন মিত্রকেও এবার নোটিশ ধরাল CID। কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক নিজেই জানিয়েছেন, 'আমার বাড়িতেও সকাল বেলায় CID এসেছিল। আমায় জিজ্ঞেস করেছিল এটা আপনার সই কি না৷ আমায় সহযোগিতা করতে বলেছে৷ নোটিস দিয়েছে'৷
এর আগে, সইজাল কাণ্ডে কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ ধরায় CID। প্রথমবার দু'বার অবশ্য হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে নির্দেশ ভবানীভবনে যান অভিষেক। তাঁকে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। ১৪ তারিখ ফের তলব করা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে।
ঘটনার সূত্রপাত নতুন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করাকে কেন্দ্র করে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিধানসভার সচিবালয় এবং স্পিকার রথীন্দ্র বসুর কাছে এই সংক্রান্ত একটি রেজোলিউশন চিঠি ও নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। ওই চিঠিতে ৭০ জনেরও বেশি বিধায়কের স্বাক্ষর দেখানো হয়।
কিন্তু এর পরেই বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে যে, দলের ওই নির্দিষ্ট সভার দিন অনেক বিধায়ক আদতে উপস্থিতই ছিলেন না। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৬ তারিখ একটি সাধারণ দলীয় মিটিংয়ে বিধায়কদের উপস্থিতির যে স্বাভাবিক সই করানো হয়েছিল, পরবর্তীতে সেটাকেই বেআইনিভাবে রেজুলেশন বা প্রস্তাবের সই হিসেবে চালিয়ে স্পিকারের কাছে পেশ করা হয়। বিশেষ করে চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন অনুপস্থিত বিধায়কের নাম ব্লক লেটারে লিখে তাঁদের স্বাক্ষর জাল করার গরমিল হাতেনাতে ধরা পড়ে।
বিধায়কদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভার সচিবালয় হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের করে। বিষয়টি পুলিসমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছনো মাত্রই তিনি ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি-র (CID) হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
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