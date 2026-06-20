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বিশ্বাস করে ডেকেছিলাম, ওরাই জাল সই করেছে! CID জেরার পরই বিস্ফোরক শোভনদেব

Sovandeb Chattopadhyay: দলের অন্দরের বৈঠক এবং সেই সংক্রান্ত অভিযোগের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, তারা সবাইকে বিশ্বাস করে মিটিংয়ে ডেকেছিলেন এবং বিষয়টি যে এই দিকে মোড় নেবে, তা তাদের ভাবনার বাইরে ছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 20, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:11 PM IST
বিশ্বাস করে ডেকেছিলাম, ওরাই জাল সই করেছে! CID জেরার পরই বিস্ফোরক শোভনদেব

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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