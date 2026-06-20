/বিশ্বাস করে ডেকেছিলাম, ওরাই জাল সই করেছে! CID জেরার পরই বিস্ফোরক শোভনদেব

পিয়ালি মিত্র: সইজাল কাণ্ডে এবার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিআইডির ছয়জনের টিম আসে তৃণমূল নেতার বাড়িতে। প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তারা ছিলেন প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে। অভিযোগ ছিল যে, তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল করা হয়। সেখানে বিরোধী দলনেতা হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছিল শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ বিধায়করাই এই নিয়ে অভিযোগ জানায়। সেখান থেকে এই মামলার সূত্রপাত। তৃণমূল বিধায়কদের সই করার দিন ঠিক কী কী হয়েছিল, তা জানতেই শোভনদেবকে জিজ্ঞাসাবাদ।
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ' আমি ২০০শতাংশ সহযোগিতা করেছি। আগামী দিনেও করব। আমি সহযোগিতা করছি কি না, তা ওঁরাই (সিআইডি) বলবেন।' তিনি আরও বলেন, 'যারা কমপ্লেন করতে গিয়েছেন স্পিকারের কাছে, তারাই এগুলো করে দিয়ে গেছেন। আমরা সবাইকে বিশ্বাস করে ডেকেছিলাম। তারা সই করেই সোজাসুজি স্পিকারের কাছে চলে গিয়েছেন। যারা অভিযোগ করল তাঁরা বলতে পারবে কেন করল। একজন বিধায়ক বাদে সকলে মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। সই করেন। নিজেরাই জাল সই করেন। পরে দিয়ে অভিযোগ করবেন।' রীতিমত ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত শোভনদেবের গলায়।
তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল কাণ্ড নিয়ে রীতিমতো উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। এর আগে তৃণমূলের একাধিক বিধায়কের বাড়িতে যায় সিআইডি। খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি টিম যান। তাঁকে ভবানী ভবনে একেবারে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চলে প্রায় আট ঘণ্টার উপরে। শুধু তাই নয়, কুণাল ঘোষ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
উল্লেখ্য, ঘটনার সূত্রপাত হয় নতুন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করাকে কেন্দ্র করে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিধানসভার সচিবালয় এবং স্পিকার রথীন্দ্র বসুর কাছে এই সংক্রান্ত একটি রেজোলিউশন চিঠি ও নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। ওই চিঠিতে ৭০ জনেরও বেশি বিধায়কের স্বাক্ষর দেখানো হয়।
কিন্তু এর পরেই বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে যে, দলের ওই নির্দিষ্ট সভার দিন অনেক বিধায়ক আদতে উপস্থিতই ছিলেন না। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৬ তারিখ একটি সাধারণ দলীয় মিটিংয়ে বিধায়কদের উপস্থিতির যে স্বাভাবিক সই করানো হয়েছিল, পরবর্তীতে সেটাকেই বেআইনিভাবে রেজুলেশন বা প্রস্তাবের সই হিসেবে চালিয়ে স্পিকারের কাছে পেশ করা হয়। বিশেষ করে চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন অনুপস্থিত বিধায়কের নাম ব্লক লেটারে লিখে তাঁদের স্বাক্ষর জাল করার গরমিল হাতেনাতে ধরা পড়ে।