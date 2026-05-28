/CID at Kunal Ghosh House: নয়নার পর এবার কুণাল ঘোষের বাড়িতে CID, বিধানসভায় ‘সই-কাণ্ডে’ চরম অস্বস্তিতে ২ হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা

CID raids TMC MLA Naina Banerjee and Kunal Ghosh: ইদের দিনেই চৌরঙ্গীর নবনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির সিআইডি-র ‘হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট’। তদন্তের মুখে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও! বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন?
প্রবীর চক্রবর্তী: সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে জিতে চৌরঙ্গীর বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিধায়ক পদের মেয়াদ শুরু হতেই আইনি জটিলতায় জড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় (Naina Banerjee)। বৃহস্পতিবার ইদের দিনেই তাঁর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে হাজির হলেন রাজ্য সিআইডি (CID)-র আধিকারিকরা। শুধু নয়নাই নন, এই একই সই-কাণ্ডের তদন্তে এবার সিআইডি-র আতশকাচের নিচে এসেছেন তৃণমূলের আরেক বিধায়ক কুণাল ঘোষও।
বৃহস্পতিবার বাড়ির বাইরে ছিলেন চৌরঙ্গীর নবনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অনুপস্থিতিতেই দুপুরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে তাঁর আবাসন ‘ইম্পিরিয়াল ম্যানশন’-এ পৌঁছয় সিআইডি-র একটি বিশেষ দল। তদন্তের স্বার্থে সিআইডি আধিকারিকরা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন একজন ‘হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট’ বা হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞকেও। বিধায়িকা বাড়িতে না থাকায় শেষ পর্যন্ত ভিডিও কলের মাধ্যমে সিআইডি আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।
কী অভিযোগ নয়নার বিরুদ্ধে?
ঘটনার সূত্রপাত বিধানসভার প্রথম দিনে। নির্বাচনের পর বিধানসভায় প্রোটেম স্পিকারের কাছে শপথ গ্রহণ করেন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন নিয়মমাফিক বিধানসভার খাতায় সইও করেছিলেন তিনি। কিন্তু অভিযোগ, সেদিন করা নয়নার ওই সইটির সঙ্গে তাঁরই জমা দেওয়া পুরনো সইয়ের কোনও মিল পাওয়া যায়নি। এই সই নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে খোদ রাজ্য বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পুলিশের দ্বারস্থ হন। সেই চাঞ্চল্যকর অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় সিআইডি।
আচমকা এই পুলিশি অভিযানে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত তৃণমূল বিধায়িকা। সিআইডি হানার পরই গোটা বিষয়টি নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবার গোটা বিষয়টি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাতে কালীঘাটে যাচ্ছেন নয়না।
নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এই সই-কাণ্ডের আঁচ গিয়ে পড়েছে তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষের ওপরও। জানা গিয়েছে, এই একই ঘটনার তদন্তে সিআইডি এবার কুণালের বাড়িতেও হানা দিয়েছে। তবে সিআইডি আধিকারিকরা যখন তাঁর বাড়ি পৌঁছন, কুণাল তখন উপস্থিত ছিলেন না। এরপর ফোনে কুণাল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তদন্তকারীরা। সিআইডি সূত্রের খবর, আগামী দু’-একদিনের মধ্যেই তিনি তদন্তকারীদের মুখোমুখি হয়ে নিজের বক্তব্য জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।
সব মিলিয়ে, নবনির্বাচিত বিধায়কের সই-বিতর্ককে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি এবং বিধানসভার অন্দরমহল উত্তাল। সইটি সত্যিই ‘বেঁকে’ গিয়েছিল নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞের রিপোর্টের পরেই স্পষ্ট হবে।
