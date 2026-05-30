/BIG BREAKING: আরও বিপাকে অভিষেক, বাড়িতে এবার সোজা CID

CID Reaches Abhishek Banerjee House: শনিবার দুপুরে কালীঘাটে তুলকালাম! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি! হরিশ মুখার্জি রোডের বাসভবন 'শান্তিনিকেতন'-এর বন্ধ দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে হলো ৪ সিআইডি আধিকারিককে। ভিতর থেকে কর্মী এসে জানালেন, "ভোটের ফলের পর থেকে অভিষেক বাড়িতে আসেননি।"
প্রবীর চক্রবর্তী: শনিবাসরীয় দুপুরে খাস কলকাতার কালীঘাটে নাটকীয় পরিস্থিতি। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ মুখার্জি রোডের বাসভবন ‘শান্তিনিকেতন’-এ হাজির হলেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা বা সিআইডি (CID)-র আধিকারিকরা। তবে হাইভোল্টেজ এই অভিযানের শুরুতেই তৈরি হলো চরম জটিলতা। সিআইডি টিম যখন পৌঁছায়, তখন থমথমে ‘শান্তিনিকেতন’-এর মূল দরজা ছিল ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ। বাইরে বেশ কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তদন্তকারীদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।
শনিবার দুপুরে সিআইডির চার জন আধিকারিকের একটি দল আচমকাই অভিষেকের কালীঘাটের বাসভবনে পৌঁছায়। দীর্ঘক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করার পর ভেতর থেকে একজন ব্যক্তি বেরিয়ে আসেন। গোয়েন্দাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট জানান যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই। শুধু তাই নয়, ওই কর্মী আরও দাবি করেন যে, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়িতে আসেনওনি। বর্তমানে মাত্র কয়েকজন কর্মীই এই বাড়ি দেখাশোনার জন্য ভেতরে রয়েছেন। সিআইডি আধিকারিকরা ওই কর্মীর বয়ান শোনেন এবং তাঁর নাম ও পরিচয় ডায়েরিতে নোট করে নেন।
হঠাৎ কেন তৃণমূলের ‘সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড’-এর বাড়িতে কড়া নাড়ল সিআইডি? যদিও গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কারণ খোলসা করা হয়নি, তবে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের জোরালো ধারণা— বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার মনোনয়ন প্রস্তাবে শাসক দলের বিধায়কদের সই জাল করার যে চাঞ্চল্যকর মামলা রুজু হয়েছিল, তার সুতো ধরেই এই পদক্ষেপ। জনপ্রতিধিত্ব আইনের গুরুতর ধারায় চলা এই মামলায় ইতিমধ্যেই সিআইডি বেশ কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে গিয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ ছাড়া এত বড় জালিয়াতি হওয়া সম্ভব কি না, তা নিশ্চিত করতেই কি সিআইডি সরাসরি অভিষেকের বাসভবনে হানা দিল? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সর্বত্র।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে কোথায় আছেন এবং সিআইডি পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তাঁকে কোনো নোটিস পাঠাবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্যের মেঘ। শনি দুপুরে কালীঘাটের এই রুদ্ধশ্বাস নাটক যে আগামী দিনগুলোতে টালমাটাল বাংলার রাজনীতিকে আরও উত্তপ্ত করবে, তা নিশ্চিত।
