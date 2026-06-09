Mamata Banerjee house CID visit: 'দিদি দিল্লিতে তখন বাড়িতে এভাবে... দুর্ভাগ্যজনক, প্রতিহিংসার রাজনীতি', বিস্ফোরক কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কালীঘাটে এবার খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে CID। কুণাল ঘোষ বললেন, 'সিআইডি কোন কিছুর তদন্ত করছে। ওরা ওদের কাজ করছে। কেন করছে, সে বিষয়ে আমাদের কাছে তথ্য নেই। তদন্তের বিষয়ে কিছু বলব না'।
মমতা এখন দিল্লিতে। আজ, মঙ্গলবার সকালে ৩০ বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকানায় এসে পৌঁছয় সিআইডি ১৭ জনের টিম। শুধু তাই নয়, যাবতীয় 'বাধা' উপেক্ষা করে বাড়ির ভিতরে ঢোকে পড়েন তদন্তকারীরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও বাড়ি সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে তল্লাশি চালানো হয় বলে খবর।
এদিকে সিআইডি তল্লাশির মাঝেই মমতার বাড়িতে সামনে হাজির হন কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, 'পার্টির কাজ ছিল। আসার কথা ছিল, এসেছিলাম। আসার সময়ে জানতে পারলাম, জানতে পারলাম, সিআইডি কোনও কিছুর তদন্ত করছে। আমি আর কী করব!হয় ফিরে যেতে হত বা এখানে আসতে হত। আমি এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম'।
কুণাল জানান, 'ভিতরে যাওয়ার অনুরোধ করলাম, যেতে দিল না। পার্টির নেতারা বসেছিলেন যে দিদি দিল্লিতে আছে। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে আছে। সোনিয়াজির সঙ্গে বৈঠক চলছিল'। তাঁর কথায়, 'দিদি দিল্লিতে তখন বাড়িতে এভাবে... প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী..এটা দুর্ভাগ্য়জনক। হতে পারে প্রতিহিংসার রাজনীতি'।
কেন সিআইডি?
জানা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে যে রেজলিউশন করা হয়েছিল, যেখানে ক্যাপিটাল লেটারে সই করা হয়েছে-- তারই খোঁজে কালীঘাটে মমতার বাড়িতে CID। তবে, কালীঘাটে মমতার বাড়িতে CID-কে তদন্তে বাধা তৃণমূল নেতার। সিআইডি'র তল্লাশিতে বাধা দিলেন শুভাশিস চক্রবর্তী। সিআইডির সঙ্গে বচসা হয় এই তৃণমূল নেতার। ওদিকে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসে ঢুকল সিআইডি।
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