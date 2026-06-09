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Mamata Banerjee house CID visit: 'দিদি দিল্লিতে তখন বাড়িতে এভাবে... দুর্ভাগ্যজনক, প্রতিহিংসার রাজনীতি', বিস্ফোরক কুণাল

Mamata Banerjee house CID visit:   'সিআইডি কোন  কিছুর তদন্ত করছে। ওরা ওদের কাজ করছে। কেন করছে, সে বিষয়ে আমাদের কাছে তথ্য নেই'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 09, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:50 PM IST
Mamata Banerjee house CID visit: 'দিদি দিল্লিতে তখন বাড়িতে এভাবে... দুর্ভাগ্যজনক, প্রতিহিংসার রাজনীতি', বিস্ফোরক কুণাল
Image Credit: মমতার বাড়িতে সিআইডিতে বিস্ফোরক কুণাল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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