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ডিজে কাণ্ডে এবার কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ! আরও চাপে অভিষেক

Abhishek Banerjee: আগামী ৩০ জুন অভিষেকে কণ্ঠস্বরের নমুনা বা ভয়েস স্যাম্পল সংগ্রহ করবেন তদন্তকারীরা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 23, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:52 PM IST
ডিজে কাণ্ডে এবার কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ! আরও চাপে অভিষেক
Image Credit: আরও চাপে অভিষেক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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