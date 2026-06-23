/ডিজে কাণ্ডে এবার কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ! আরও চাপে অভিষেক

পিয়ালী মিত্র: ডিজে-কাণ্ডে আরও চাপে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চেয়ে যে আবেদন করেছিল সিআইডি, সেই আবেদন মঞ্জুর করল বিধাননগর আদালত। দিনক্ষণও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আগামী ৩০ জুন অভিষেকে কণ্ঠস্বরের নমুনা বা ভয়েস স্যাম্পল সংগ্রহ করবেন তদন্তকারীরা।
তখন বিধানসভা প্রচার চলছে জোরকদমে। নির্বাচনী জনসভায় অভিষেক বলেছিলেন, '৪ তারিখ ভোটের ফল ঘোষণার পর ডিজে বাজবে'। তাঁর বিরুদ্ধে উসকানি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বাগুইহাটি ও বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় FIR করা হয়েছে। সেই মামলার তদন্তে CID। ভবানীভবনে ডেকে পাঠিয়ে অভিষককে জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন তদন্তকারীরা।
এর আগে, ডিজে মামলার তদন্তে কালীঘাটে অভিষেকের বাড়িতেও গিয়েছিলেন সিআইডি আধিকারিকরা। তখন অবশ্য বাড়িতে ছিলেন না তিনি। ফলে নোটিশ ধরানো নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। অভিষেক বলেন, 'নির্বাচন চলাকালীন আমি বলেছি, ৪ তারিখের পর ডিজে বাজবে। নির্বাচন যখন চলছে, আইনশৃঙ্খলা নির্বাচন কমিশনের অধীনে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীন তো ছিল না। হলে তখন আমার বিরুদ্ধে FIR হল না কেন? কমিশন ব্যবস্থা নিল না কেন'?
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, 'আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, তৃণমূল নেতাদের উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করে দেব। নির্বাচন কমিশনকে যদি আমার বিরুদ্ধে ব্য়বস্থা নিতে হত. তাহলে অমিত শাহের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হত। অমিত শাহের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কমিশনের নেই। তাই আমার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। সরকার বদলেছে, এখন মামলা হয়েছে'।
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