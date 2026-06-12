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  • /Abhishek Banerjee: ভবানীভবনে ম্যারাথন জেরার পরদিনই কালীঘাটে CID: আমার লুকোনোর কিছু নেই, বিস্ফোরক অভিষেক

Abhishek Banerjee: ভবানীভবনে ম্যারাথন জেরার পরদিনই কালীঘাটে CID: ' আমার লুকোনোর কিছু নেই', বিস্ফোরক অভিষেক

CID visit Abhishek Banerjee house:  'পরবর্তী কালে যদি ফোন করে আসে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ  করে আসে, আমাকে যদি বলে কোন সময়ে আমি বাড়িতে থাকব, তখন নোটিশ দেবে। আমি জানিয়ে দেব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 12, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:50 PM IST
Abhishek Banerjee: ভবানীভবনে ম্যারাথন জেরার পরদিনই কালীঘাটে CID: ' আমার লুকোনোর কিছু নেই', বিস্ফোরক অভিষেক
Image Credit: বিস্ফোরক অভিষেক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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