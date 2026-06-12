Abhishek Banerjee: ভবানীভবনে ম্যারাথন জেরার পরদিনই কালীঘাটে CID: ' আমার লুকোনোর কিছু নেই', বিস্ফোরক অভিষেক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বাড়িতে CID। অভিষেক বললেন, 'পরবর্তী কালে যদি ফোন করে আসে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আসে, আমাকে যদি বলে কোন সময়ে আমি বাড়িতে থাকব, তখন নোটিশ দেবে। আমি জানিয়ে দেব'।
গতকাল বৃহস্পতিবারই সইজাল কাণ্ডে ভবানীভবনে হাজিরা দেন অভিষেক। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিআইডি-র আধিকারিকরা। এরপর আজ, শুক্রবার ফের কালীঘাটে অভিষেকের বাড়ি যায় রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার একটি দল।
এদিকে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তখন বাড়িতে ছিলেন না। ফলে তাঁকে নোটিশ ধরানো নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। অভিষেক বলেন, 'আজকে আমাদের দলনেত্রী বাড়িতে বৈঠক ছিল, পূর্ব নির্ধারিত। মিটিং চলাকালীন খবর পাই, সিআইডি-র টিম এসেছে, কোনও একটা আলাদা মামলায় নোটিশ দিতে। আমি আমার সেক্রেটারি মারফর তাদের অনুরোধ করি, আমি বাড়িতে নেই বলে চিঠি অন্য কাউকে দিয়ে দিন। যদি আমাকে দিতে চান, তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। আমি এই মুহুর্তে আসতে পারব না। আপনি যখন ইচ্ছা বাড়িতে চলে আসবেন, এসে বলবেন আপনাকে ছাড়া কাউকে দেব না। যদি বাড়িতে না থাকি, অপেক্ষা করতে হবে আমার ফেরার জন্য'। জানান, 'পাঁচটায় বাড়িতে ঢুকেছি, ঢুকে দেখছি সিআইডির প্রতিনিধিরা নেই। ফিরে গিয়েছে'।
অভিষেকের সাফ কথা, 'আমি কোনও তদন্ত এড়িয়ে যাইনি। আমার লুকানোর কিছু নেই। আমি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী মুখোমুখি হয়েছি এখনও পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ বার। যখন ডেকেছি, আমি গিয়েছি। সিআইডি আমাকে প্রথম সমন দিয়েছিল ৩০ তারিখ। আমি সময় চেয়েছিলাম। আমাকে ৮ তারিখ ডাকা হয়। ৮ তারিখ আমি ছিলাম না। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ছিল। গতকাল যখনই কোর্টের নির্দেশ পেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে আমি ৬ টার আগে গিয়েছি'।
এদিন DJ মন্তব্য মামলায় সিআইডি অভিষেকের বাড়িতে যায় বসে খবর। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'নির্বাচন চলাকালীন আমি বলেছি, ৪ তারিখের পর ডিজে বাজবে। নির্বাচন যখন চলছে, আইনশৃঙ্খলা নির্বাচন কমিশনের অধীনে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীন তো ছিল না। হলে তখন আমার বিরুদ্ধে FIR হল না কেন? কমিশন ব্যবস্থা নিল না কেন'?
অভিষেকের দাবি, 'কারণ আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, তৃণমূল নেতাদের উলটো করে ঝুলিয়ে সোজা করে দেব। নির্বাচন কমিশনকে যদি আমার বিরুদ্ধে ব্য়বস্থা নিতে হত. তাহলে অমিত শাহের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হত। অমিত শাহের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কমিশনের নেই। তাই আমার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। সরকার বদলেছে, এখন মামলা হয়েছে'।
অভিষেকের হুঁশিয়ারি, 'এই চাপের রাজনীতি, দল ভাঙানোর রাজনীতি, এসব করে কোনও লাভ নেই। ৩০ লক্ষ মানুষের ভোটার তালিকার বাইরে রেখে ভোট করেও তৃণমূল ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে। তাদের প্রতিনিধিত্ব তৃণমূল কংগ্রেস করবে। এক চুল জায়গা ছাড়বে না'।