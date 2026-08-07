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কয়লা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে CISF-এর মেগা স্ট্রাইক! বাজেয়াপ্ত ২১৮ মেট্রিক টনের বেশি অবৈধ খনিজ

CISF illegal coal seizure: এই অভিযানটি পরিচালিত হয় CISF-এর NEZ-II সদর দফতর, কলকাতার ডিআইজি কে.পি. সিং-এর তত্ত্বাবধানে এবং CISF ECL শীতলপুরের কমান্ড্যান্ট রাহুল সিং গৌতমের সামগ্রিক নির্দেশনায়। সংগঠিত অবৈধ কয়লা খনন ও পাচার রুখতে গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযান জোরদার করার লক্ষ্যে CISF-এর ধারাবাহিক উদ্যোগেরই অংশ এই অভিযান।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 07, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:00 PM IST
কয়লা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে CISF-এর মেগা স্ট্রাইক! বাজেয়াপ্ত ২১৮ মেট্রিক টনের বেশি অবৈধ খনিজ
Image Credit: য়লা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে CISF-এর মেগা স্ট্রাইক!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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