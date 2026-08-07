/কয়লা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে CISF-এর মেগা স্ট্রাইক! বাজেয়াপ্ত ২১৮ মেট্রিক টনের বেশি অবৈধ খনিজ

পিয়ালী মিত্র: অবৈধ কয়লা খনন, চুরি ও পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (CISF)। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ECL)-এর মুগমা এলাকায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত যৌথ অভিযানে ২১৮.৯০০ মেট্রিক টন অবৈধভাবে উত্তোলিত কয়লা এবং ২টি মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া কয়লার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৩.২০ লক্ষ টাকা।
এই অভিযানটি পরিচালিত হয় CISF-এর NEZ-II সদর দফতর, কলকাতার ডিআইজি কে.পি. সিং-এর তত্ত্বাবধানে এবং CISF ECL শীতলপুরের কমান্ড্যান্ট রাহুল সিং গৌতমের সামগ্রিক নির্দেশনায়। সংগঠিত অবৈধ কয়লা খনন ও পাচার রুখতে গোয়েন্দা-ভিত্তিক অভিযান জোরদার করার লক্ষ্যে CISF-এর ধারাবাহিক উদ্যোগেরই অংশ এই অভিযান।
খনিজ ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন (MMDR Act)-এর কঠোর প্রয়োগ এবং ‘জিরো কোল লিকেজ প্ল্যান’ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই বিশেষ যৌথ অভিযান চালানো হয়। মূল লক্ষ্য ছিল অবৈধ কয়লা উত্তোলন, চুরি এবং বেআইনি পরিবহণ রোধ করা।
অভিযানে অংশ নেয় CISF ECL শীতলপুর, মুগমা ও মোহনপুর ক্যাম্প, কুইক রেসপন্স টিম (QRT), CISF RTPPS পুরুলিয়া, CISF MTPPS মেজিয়া, NEZ-II সদর দফতরের অপারেশনাল অ্যান্ড ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স উইং (CIW) এবং ECL-এর নিরাপত্তা বিভাগ।
বিশ্বস্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী চাপাপুর ওপেন কাস্ট প্রজেক্ট (OCP) এবং সংলগ্ন স্পর্শকাতর এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি ও এলাকা দখল অভিযান চালায়। সেই অভিযানে ২১৮.৯০০ মেট্রিক টন অবৈধভাবে উত্তোলিত কয়লা এবং অবৈধ কাজে ব্যবহৃত সন্দেহে ২টি মোটরসাইকেল উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়।
CISF-এর দাবি, এই অভিযান দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ রক্ষা এবং সরকারি রাজস্ব ক্ষতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। পাশাপাশি, এলাকায় সক্রিয় অবৈধ কয়লা খনন ও পাচার চক্রের বিরুদ্ধে এটি বড় ধাক্কা। গোয়েন্দা-ভিত্তিক নজরদারি, বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয় এবং পরিকল্পিত অভিযান ভবিষ্যতেও আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে CISF।
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, MMDR Act-এর কঠোর প্রয়োগ এবং ‘জিরো কোল লিকেজ’ নীতির আওতায় ভবিষ্যতেও আরও নিবিড়ভাবে যৌথ অভিযান চালানো হবে। অবৈধ খনন, কয়লা চুরি এবং বেআইনি পরিবহণ রুখে দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষিত রাখাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।
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