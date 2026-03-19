Civic Volunteer Bonus: ভোটের মুখে বড় খবর: সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বাড়ল, কত পাবেন?

Zee News Bengali
Civic Volunteer Bonus: নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হল, স্রেফ কলকাতা পুলিস নয়, রাজ্য পুলিসে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা বর্ধিত বোনাস পাবেন।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 19, 2026, 07:21 PM IST
সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বাড়ল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে বড় খবর। সিভিক ভলান্টিয়ারদের অ্যাড-হক বোনাস বাড়ল। কত? ৬০০ টাকা। নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হল, স্রেফ কলকাতা পুলিস নয়, রাজ্য পুলিসে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা বর্ধিত বোনাস পাবেন।

আরও পড়ুন:  Kolkata Metro: ছুরি-শাবল-মদ-মাংস--সে সব না হয় ঠিক আছে, মেট্রোয় চারাগাছ নিয়ে কেন ওঠা যাবে না? ফতোয়া ঘিরে প্রশ্ন

রাজ্যে এখন সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা কয়েক হাজার। জেলা ও মফঃস্বলে তো বটেই, খাস কলকাতায়ও  ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা। সিভিক ভলান্টিয়ারদের অ্যাড-হক বোনাস ছিল ৬,৮০০ টাকা।  এবার ৬০০ টাকা বেড়ে হল ৭,৪০০ টাকা।
নতুন বোনাস কাঠামোর নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতা পুলিশের সিপি কে জানাল নবান্ন। কলকাতার পুলিস ও রাজ্য পুলিসের ডিজি সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাসের বিষয়টি তদারকি করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এর আগে, বাজেটে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা হাজার টাকা বাড়িয়েছে সরকার। শুধু তাই নয়, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে, পরিবারকে দেওয়া হবে ৫ লক্ষ আর্থিক সাহায্য। আগেও টাকার অংকটা ছিল ৩ লক্ষ।

এদিকে সিভিক ভলান্টিয়ারের পুজোর বোনাসে আবার বৈষম্যের অভিযোগও উঠেছিল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন যে, 'কলকাতা পুলিস যাঁদের নিয়োগ করেছে, তাঁদের পাঁচ হাজারেরও বেশি বোনাস দেওয়া হচ্ছে। আর রাজ্য পুলিসে কর্মরতরা পাচ্ছেন মাত্র ২ হাজার টাকা। রাজ্য প্রশাসন যখন দক্ষিণ কলকাতা থেকে পরিচালিত হয়, তখন  এটাই ঘটে। বাকি পশ্চিমবঙ্গকে বোধহয় তাঁদের চোখে ঝাপসা দেখায়'।

পালটা সাংবাদিক বৈঠক করে সেই অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'অসৎ উদ্দেশ্যে কলকাতা পুলিস ও রাজ্য পুলিসের কর্মীদের মধ্য়ে বিভেদ তৈরি করছে রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি'। ঘোষণা করেন, 'পুজোয় কলকাতা পুলিসের মতোই রাজ্য পুলিসে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররাও ৫ হাজার ৩০০ টাকা বোনাস পাবেন'। 

আরও পড়ুন:  Kolkata: সমীক্ষায় দেশের সবচেয়ে সস্তা শহর কলকাতা, জলের দরে থাকা-খাওয়া এখানে, আকাশছোঁয়া মুম্বই-দিল্লি

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Who is Afreen Begam Shilpi: বালিগঞ্জে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিপিআইএমের বাজি তরুণ তুর্কি আফরিন বেগম, জানেন তাঁর পরিচয়?
LPG e-KYC: LPG গ্রাহকদের এখনই করতে হবে এই কাজ, নইলে আকালের মধ্যেই আরও বড় বিপদ