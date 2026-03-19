Civic Volunteer Bonus: ভোটের মুখে বড় খবর: সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বাড়ল, কত পাবেন?

Civic Volunteer Bonus: ভোটের মুখে বড় খবর: সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বাড়ল, কত পাবেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে বড় খবর। সিভিক ভলান্টিয়ারদের অ্যাড-হক বোনাস বাড়ল। কত? ৬০০ টাকা। নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হল, স্রেফ কলকাতা পুলিস নয়, রাজ্য পুলিসে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা বর্ধিত বোনাস পাবেন।
রাজ্যে এখন সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা কয়েক হাজার। জেলা ও মফঃস্বলে তো বটেই, খাস কলকাতায়ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা। সিভিক ভলান্টিয়ারদের অ্যাড-হক বোনাস ছিল ৬,৮০০ টাকা। এবার ৬০০ টাকা বেড়ে হল ৭,৪০০ টাকা।
নতুন বোনাস কাঠামোর নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতা পুলিশের সিপি কে জানাল নবান্ন। কলকাতার পুলিস ও রাজ্য পুলিসের ডিজি সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাসের বিষয়টি তদারকি করবেন বলে জানা গিয়েছে।
এর আগে, বাজেটে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা হাজার টাকা বাড়িয়েছে সরকার। শুধু তাই নয়, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে, পরিবারকে দেওয়া হবে ৫ লক্ষ আর্থিক সাহায্য। আগেও টাকার অংকটা ছিল ৩ লক্ষ।
এদিকে সিভিক ভলান্টিয়ারের পুজোর বোনাসে আবার বৈষম্যের অভিযোগও উঠেছিল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন যে, 'কলকাতা পুলিস যাঁদের নিয়োগ করেছে, তাঁদের পাঁচ হাজারেরও বেশি বোনাস দেওয়া হচ্ছে। আর রাজ্য পুলিসে কর্মরতরা পাচ্ছেন মাত্র ২ হাজার টাকা। রাজ্য প্রশাসন যখন দক্ষিণ কলকাতা থেকে পরিচালিত হয়, তখন এটাই ঘটে। বাকি পশ্চিমবঙ্গকে বোধহয় তাঁদের চোখে ঝাপসা দেখায়'।
পালটা সাংবাদিক বৈঠক করে সেই অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'অসৎ উদ্দেশ্যে কলকাতা পুলিস ও রাজ্য পুলিসের কর্মীদের মধ্য়ে বিভেদ তৈরি করছে রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি'। ঘোষণা করেন, 'পুজোয় কলকাতা পুলিসের মতোই রাজ্য পুলিসে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররাও ৫ হাজার ৩০০ টাকা বোনাস পাবেন'।
