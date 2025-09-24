English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: প্রকৃতিকেই না মেনে সংকটে সভ্যতা,সেখাচেই কলকাতার পূজো

Kestopur Prafullakanan Poschim Adhibasi Brindra: কেষ্টপুর প্রফুল্লকানন পশ্চিম আদিবাসী বৃন্দ্র তাদের ২৩তম দুর্গাপূজা উদযাপন করছে "বিন্যাস" নামক একটি থিম নিয়ে, যা মানবতা এবং প্রকৃতির মধ্যে জটিল সম্পর্ক অন্বেষণ করে। প্রকৃতি থেকে আমাদের বিচ্ছিন্নতার কারণে সভ্যতা কীভাবে সংকটের মুখে পড়েছে তা তুলে ধরে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 24, 2025, 05:07 PM IST
Durga Puja 2025: প্রকৃতিকেই না মেনে সংকটে সভ্যতা,সেখাচেই কলকাতার পূজো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সামনেই পুজো, আর পুজোর আবহে মণ্ডপে মণ্ডপে থিমের লড়াই জমে উঠেছে। এই বছর কেষ্টপুর প্রফুল্ল কানন (পশ্চিম) অধিবাসীবৃন্দ তাদের ২৩তম বর্ষের পুজোয় এক অন্যরকম ভাবনার জন্ম দিয়েছে। তাদের এই বছরের থিমের নাম "বিন্যাস"। এই থিমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতির চিরন্তন সম্পর্ক।

Add Zee News as a Preferred Source

কথায় আছে, প্রকৃতি নাকি এক অসীম শক্তির আধার। আর মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কেবল নির্ভরশীলতার নয়, বরং তা এক ভাঙা-গড়ার খেলা। আদিমকাল থেকে মানুষ প্রকৃতিকে পুজো করে আসছে, প্রকৃতি থেকে রসদ নিয়ে গড়ে তুলেছে এক অভূতপূর্ব সভ্যতা। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে সেই সম্পর্কটা কেমন যেন পাল্টে গেছে। নগরায়ণ আর শিল্পায়নের চাপে প্রকৃতি আজ কোণঠাসা।
 তার ফলস্বরূপ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, আর তার প্রভাব পড়ছে আমাদের সভ্যতাতেও। প্রকৃতির এই ক্ষত ক্রমশ মানুষের জীবনযাত্রাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: পুজোয় কলকাতায় ফিরল হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ! তবু মনে রেখো...

"বিন্যাস" থিমে এই চক্রাকার সম্পর্ককেই তুলে ধরা হচ্ছে। শিল্পী কৃশানু পালের ভাবনায় ফুটে উঠছে মানুষ ও প্রকৃতির এই টানাপোড়েন। যেখানে একদিকে রয়েছে প্রকৃতির অসীম শক্তি, আর অন্যদিকে মানুষের প্রখর বুদ্ধি। এই দুইয়ের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিভাবে এক নতুন বাস্তবের বিন্যাস হচ্ছে, সেটাই এই মণ্ডপে দেখতে পাবেন দর্শক।

পূজা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই থিমের মাধ্যমে মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হবে। প্রকৃতির সাথে সহাবস্থান না করলে যে আমাদের অস্তিত্বই সংকটে পড়বে, সেই ভাবনাকেই তুলে ধরা হবে এই বছরের মণ্ডপে। কেষ্টপুরের এই পুজো মণ্ডপ কেবল চোখ জুড়াবে না, বরং মনকেও নাড়িয়ে দিয়ে যাবে, এই আশা করছেন তারা।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: কলকাতার পুজোয় এবার প্রকৃতি বনাম সভ্যতার লড়াই।

পুজোর আনন্দে এই নতুন ধরনের ভাবনা অবশ্যই এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। প্রকৃতি আর মানুষের এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থানের গল্প দেখতে এই পুজোয় ভিড় জমবে বলেই মনে করছেন পুজোপ্রেমীরা।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Durga Puja 2025durga puja adventdurga puja startDurga Puja Pandaldurga puja date 2025Durga Puja historydurga puja significancedurga puja preparations 2025puja season begins in Bengal
পরবর্তী
খবর

Primary TET Result: তৃতীয়াতেই ২০২৩-এর TET-র রেজাল্ট! যেভাবে জানবেন ফলাফল...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: কলকাতার পুজোয় এবার প্রকৃতি বনাম সভ্যতার লড়াই।