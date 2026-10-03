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রাজনীতির বিগ ব্রেক: একমঞ্চে জোট বাঁধছে সিপিএম-তৃণমূল? জ্ঞানেশের অপসারণে এবার কলকাতায় বড় আন্দোলনের সলতে পাকাচ্ছে CJP

CJP Protest in Kolkata: রাস্তার  সেই আন্দোলনের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ককরোচদের নজর কলকাতায় আন্দোলনের। পুজোর ছুটি কাটলেই শহরের বুকে বড় সমাবেশ করার তোড়জোড় শুরু করেছে তারা। ঠিক কোথায় এবং কোন তারিখে এই সভা হবে, তা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 03, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 03:56 PM IST
রাজনীতির বিগ ব্রেক: একমঞ্চে জোট বাঁধছে সিপিএম-তৃণমূল? জ্ঞানেশের অপসারণে এবার কলকাতায় বড় আন্দোলনের সলতে পাকাচ্ছে CJP

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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