/রাজনীতির বিগ ব্রেক: একমঞ্চে জোট বাঁধছে সিপিএম-তৃণমূল? জ্ঞানেশের অপসারণে এবার কলকাতায় বড় আন্দোলনের সলতে পাকাচ্ছে CJP

রাজীব চক্রবর্তী: মুম্বই ও দিল্লিতে আলোড়ন ফেলার পর এবার প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে কলকাতাকে বেছে নিল ‘ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)। দুর্গাপূজার মরসুম শেষ হলেই তিলোত্তমায় বিশাল জনসভা আয়োজনের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করছে ককরোচরা। তবে শুধু সভা আয়োজনই নয়, এই কর্মসূচির হাত ধরে রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হতে পারে এক চরম সমীকরণ। সূত্রের খবর, কলকাতায় এই কর্মসূচির রূপরেখা বাস্তবায়িত করতে একদিকে যেমন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, তেমনই সমান্তরালভাবে আলোচনা চলছে বাম ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গেও।
স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে-- জাতীয় স্তরের ইস্যুকে সামনে রেখে কি শেষ পর্যন্ত বাংলায় একমঞ্চে আসতে দেখা যাবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম এবং তৃণমূলকে?
দিল্লি-মুম্বইয়ের পর এবার তিলোত্তমায় ককরোচদের মেগা বিক্ষোভ
বিভিন্ন নাগরিক অধিকার ও জাতীয় ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব সিজেপি। সম্প্রতি মুম্বই এবং দিল্লির রাজনৈতিক অলিন্দে তাদের কর্মসূচি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই আগামী ১০ অক্টোবর দিল্লির ঐতিহাসিক যন্তর মন্তরে এক বিরাট অবস্থান-বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে CJP। ইতোমধ্যেই সেই কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সংহতি ও সমর্থন জানিয়েছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো।
২ অক্টোবর দিল্লি আবারও উত্তাল হয় নির্বাচব কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে। ছাত্র সংগঠন AISA র সভাপতি নেহা বোরা ও SFI নেত্রী ঐশী ঘোষ-সহ একাধিক ছাত্র নেতা-নেত্রীকে আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। এককথায় রণক্ষেত্রর চেহারা নেয় দিল্লির রাজপথ। এর আগে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির রাস্তায় রিয়া আহিরের মতো পুলিসের প্রিজন ভ্যান আটকে আবার আরেক ছাত্র আন্দোলনের নেত্রী খবরে আসে। সারা দেশ যখন জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে উত্তাল, তখন ককরোচদের ডাকা আন্দোলনে জনসমুদ্র হয় দিল্লি ও বৃহন্মুম্বইয়ের পথঘাট।
রাস্তার সেই আন্দোলনের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ককরোচদের নজর কলকাতায় আন্দোলনের। পুজোর ছুটি কাটলেই শহরের বুকে বড় সমাবেশ করার তোড়জোড় শুরু করেছে তারা। ঠিক কোথায় এবং কোন তারিখে এই সভা হবে, তা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে।
যোগাযোগ বাম ও তৃণমূল দুই শিবিরের সঙ্গেই
সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার সভার জন্য তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে কথাবার্তা হয়েছে। আবার একই সঙ্গে বাম ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলাদাভাবে দফায় দফায় যোগাযোগ চালাচ্ছেন সিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। নাগরিক আন্দোলনের পরিসরে দুই বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির যৌথ উপস্থিতি নিশ্চিত করাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করা হচ্ছে।
বামেদের তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করার বিষয়ে
তবে কলকাতায় সিজেপির কর্মসূচিতে তৃণমূলের উপস্থিতির সম্ভাবনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। রাজ্যে ক্ষমতা হারানো তৃণমূলকে একহাত নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুড়েছেন এসএফআই (SFI)-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিত্তি ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সৃজন কটাক্ষের সুরে মন্তব্য করেন, 'স্যান্ডো গেঞ্জির আবার বুকপকেট! ওদের দলে কত জন আছে যে সহযোগিতা করবে?'
একই সঙ্গে সৃজন ভট্টাচার্য স্মরণ করিয়ে দেন যে, যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ কিংবা দেশজুড়ে নিট (NEET) কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সিজেপির নেওয়া বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এসএফআই শুরু থেকেই অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।
ফলে আন্দোলনের নীতিগত জায়গায় তাঁদের সমর্থন বরাবরই রয়েছে। তবে কলকাতার আসন্ন সমাবেশকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের সঙ্গে কোনও সমীকরণের ইঙ্গিত তৈরি হলে বা কর্মসূচিকে কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বিশদে আলোচনা করা হবে বলেই জানিয়েছেন তিনি।
সব মিলিয়ে, উৎসবের মরসুম কাটলেই কলকাতার রাজপথে সিজেপির এই মেগা-সমাবেশ ঘিরে রাজনৈতিক পারদ চড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিজেপি-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে বাংলায় তৃণমূল ও সিপিএমের মুখোমুখি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয়, নাকি মতাদর্শের পুরনো সংঘাতই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে দাঁড়ায়-- সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।
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