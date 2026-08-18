বাতিল 'মিট-আপ', কলকাতায় আন্দোলনে মূল ফোকাস কী? বাংলার স্কুল নিয়ে কী পরিকল্পনা CJP-র? স্পষ্ট করলেন আশুতোষ রাঙ্কা

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ছাত্রদের উপর কোনও হিংসা বরদাস্ত নয়, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নই CJP-র মূল লক্ষ্য। ছাত্রদের উপর কোনও ধরনের হিংসা বা ভয় দেখানো বরদাস্ত করা হবে না। মঙ্গলবার ভারত সভা হলে CJP-র বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক চাপের কারণে হল কর্তৃপক্ষ বুকিং বাতিল করেছে বলে অভিযোগ সংগঠনের। CJP-র অভিযোগ, BJP-র রাজনৈতিক চাপেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
CJP-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভয় দেখিয়ে বা গায়ের জোরে সংগঠনের কাজ বন্ধ করা যাবে না। বাংলার মানুষ সবকিছু দেখছেন এবং সময়মতো তার জবাব দেবেন। একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতি এবং কলেজগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। CJP জানিয়েছে, তারা সক্রিয় রাজনীতিতে যাবে না। তবে যারা রাজনীতি করেন, তাঁদের কাজের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য। কলকাতায় তাদের মূল ফোকাস সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন।
সংগঠনের স্পষ্ট বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক দল যদি সরকারি স্কুলগুলিকে উন্নত করার এই উদ্যোগে সহযোগিতা করতে চায়, CJP সেই সহযোগিতা গ্রহণ করবে। BJP-ও এগিয়ে এলে তাদের সাহায্য নেওয়া হবে। রাজনৈতিক প্রচার নয়, সরকারি স্কুলকে আরও ভালো করে তোলাই CJP-র মূল অ্যাজেন্ডা। ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র পরিকল্পিত কলকাতা মিট-আপ বাতিল করতে বাধ্য করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলের সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কা।
তাঁর অভিযোগ, উত্তর কলকাতার ভারত সভা হলের মালিকেরা বিজেপি নেতাদের থেকে হুমকি পাওয়ার পরই এই অনুষ্ঠানটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে আশুতোষ রাঙ্কা লিখেছেন, “উত্তর কলকাতার ভারত সভা হলে আমাদের নির্ধারিত কলকাতা মিট-আপটি বাতিল করা হয়েছে। কারণ হলের মালিকেরা বিজেপি নেতাদের থেকে হুমকি পেয়েছেন। এছাড়া আরও ৬টি হল কর্তৃপক্ষ রাজ্য প্রশাসনের প্রবল চাপের কথা জানিয়ে ভেন্যু দিতে অস্বীকার করেছে।”
তিনি আরও দাবি করেন যে, এই ঘটনা প্রমাণ করে বিজেপি সিজেপি-কে ভয় পাচ্ছে। তবে বাংলাজুড়ে সরকারি স্কুলগুলির সংস্কারে সিজেপি-র শুরু করা ‘স্কুল ঠিক করো’ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছে যে এসব দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।
Our scheduled Kolkata Meet-Up at Bharat Sabha Hall in North Kolkata has now been cancelled after the owners received threats from BJP leaders. 6 other halls refused stating massive pressure from the state.
This only reinforces the fact that the BJP is scared from the…
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