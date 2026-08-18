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বাতিল 'মিট-আপ', কলকাতায় আন্দোলনে মূল ফোকাস কী? বাংলার স্কুল নিয়ে কী পরিকল্পনা CJP-র? স্পষ্ট করলেন আশুতোষ রাঙ্কা

School thik karo:  CJP জানিয়েছে, সক্রিয় রাজনীতিতে না গেলেও, যারা রাজনীতি করেন, তাঁদের কাজের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাজুড়ে সরকারি স্কুলগুলির সংস্কারে সিজেপি-র ‘স্কুল ঠিক করো’ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন আশুতোষ রাঙ্কা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 18, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:40 PM IST
বাতিল 'মিট-আপ', কলকাতায় আন্দোলনে মূল ফোকাস কী? বাংলার স্কুল নিয়ে কী পরিকল্পনা CJP-র? স্পষ্ট করলেন আশুতোষ রাঙ্কা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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