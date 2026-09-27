আরএসএস-এর শাখা সংগঠনের কর্মসূচিতে 'বাধা', রণক্ষেত্র SRFTI

রণয় তেওয়ারি: বাইপাশের ধারে এসআরএফটিআই বা সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এ তুমুল গোলমাল। আরএসএসের একটি শাখা সংগঠনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে গোলমালের সূত্রপাত। দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা, ধস্তাধস্তি, মারামারি থামাতে ছুটে এল পুলিস। পড়ুয়াদের উপরে হামলার অভিযোগ উঠল। পাল্টা অভিযোগ বিপক্ষেরও।
কী থেকে এমন গোলমাল? এসআরএফটিআই এর অডিটোরিয়াম ভাড়া করে একটি অনুষ্ঠান করছিল আরএসএস এর শাখা সংগঠন অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত। অভিযোগ, সেখানেই তাদের কর্মসূচিতে বাধা দেয় পড়ুয়াদের একাংশ। রবিবার দুপুর থেকে গোলমাল শুরু হয়। সময় গড়াতেই শুরু হয়ে যায় দুপক্ষের মধ্য়ে হাতাহাতি, মারামারি। তার পর পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ, ছাত্রদের পাশাপাশি, শিক্ষকদের একাংশকে মারধর করা হয়েছে।
অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়তের এক সমর্থকদের অভিযোগ, কিছু ছাত্র অনুষ্ঠানে ঢুকে মারধর করে। অনেকের জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়। ওদের বক্তব্য, আমরা নাকি এখানে আরএসএসের শাখা খুলতে এসেছি। হল বুক করে আমরা অনুষ্ঠান করতে এসেছিলাম। আম্বদকরের ছবি নিয়ে বলছে আমরা নাকি আরএসএসের দালাল, আরএসএস নাকি জঙ্গি সংগঠন। ওরা তো ককরোচ পার্টির দালাল। ওরা টাকা খেয়ে হাঙ্গামা করছে। আমাদের বয়স্কদের মেরেছে। ৪ জন এখন হাসপাতালে।
অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানের এক পড়ুয়া বলেন, এটা পড়শোনার জায়গা। যারা পড়াশোনা জানে তাদের কোনও সমস্যা হয় না। এই ধরনের লোকজন যখন আসে তখন ব্যাপারটা ভায়োলেন্ট হয়ে যায়। এরা এসেছে ঝামেলা করতে। ঝামেলা করেছে। আমরা কথা বলতে জানি। এরা কথা বলতে জানে না, হাত তুলে ফেলে।
অন্য এক পড়ুয়া বলেন, এটা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে কোনও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার একশো শতাংশ অধিকার রয়েছে। ওরা যা ইচ্ছে বলুন। ওরা হয়তো সংবিধান পড়েননি। প্রতিবাদ করার সব অধিকার আমাদের রয়েছে। ওখানে আমাদের উপরে ছুরি নিয়ে হামলা করা হয়েছে। এটা কি গুন্ডামি করার জয়াগা!
এদিকে, পরিস্থিতি সামাল দিতে চলে আসে বিশাল পুলিস বাহিনী। লালবাজার থেকেও চলে আসে পুলিস। দু'পক্ষ যাতে সামনাসামনি না হতে পারে তার চেষ্টা করতে থাকে পুলিস। এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে পড়ুয়ারা রয়ে যান এসআরএফটিআই এর গেটের ভেতরে। গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে গেটের বাইরে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত লোকজন। দুপক্ষকেই সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে পুলিস। অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়তের লোকজন দাবি করতে থাকেন তাদের লোকজন ভেতরে একটি বাসের মধ্যে আটকে রয়েছেন।
ওই ঘটনা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, বিষয়টি জানি না। আপনারা যা বলছেন তা ভয়াবহ। বিনা প্ররোচনায় এসব হয়েছে। ওখানে একটি নির্দিষ্ট সভা ছিল। রাষ্ট্রবাদী মানুষ যদি সভা করার অনুমতি পাওয়ার পরেও যদি সভা করতে না পারে তাহলে তা রাষ্ট্রের লজ্জা। রাষ্ট্র এই বাঁদরামি সহ্য করবে না। আরএসএস একশোটা বছর এমনি এমনি পার করেনি। কারও মুখাপেক্ষী হয়ে আরওসএস এই জায়গায় পৌঁছায়নি।
অন্যদিকে, বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি পার্টিটার জন্ম হয়েছে মুক্ত চিন্তার অঙ্গনকে ধ্বংস করার জন্য। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর বিরুদ্ধে যতক্ষণ না সুস্থ চিন্তার মানুষ রুখে দাঁড়াবেন ততদিন এজিনিস থামবে না। সেক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের বড় ভূমিকা রয়েছে। যাদবপুরে ওরা গোলমাল পাকিয়েছে।
এদিকে, ওই ঘটনা নিয়ে এসআরএফটিআই স্টুডেন্টস ইউনিয়নের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আজ সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এর মেইন থিয়েটারে অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত (ABGP)-এর একটি সচেতনতামূলক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানটির অনুমতি দেওয়ার আগে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি জানানো হয়নি। কয়েক মাস আগেও একই ধরনের একটি অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের অজ্ঞাতে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা গেছে। দুপুর প্রায় ২টোর সময়, ছাত্রছাত্রীরা মেইন থিয়েটারে যান এবং ছাত্রসমাজকে না জানিয়ে এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান করার জন্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে পোস্টার লাগাতে শুরু করেন। সেখানে উপস্থিত ABGP-এর সদস্যরা ছাত্রছাত্রীদের মুখোমুখি হন এবং তাঁদের থিয়েটার থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।'
সংগঠনের তরফে আরও বলা হয়েছে, 'এরপর পরিস্থিতি শারীরিক হিংসার দিকে গড়ায় এবং ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালানো হয়।
ছাত্রছাত্রীদের মৌখিকভাবে হেনস্থা করা হয় এবং তাঁদের “দেশবিরোধী” ও “তেলাপোকা” বলে অভিহিত করা হয়। এরপর ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা ছাত্রছাত্রীদের, যার মধ্যে মহিলা ছাত্রীরাও ছিলেন, ঘুষি, লাথি, পাথর, ইট, লাঠি এবং অন্যান্য বস্তু দিয়ে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেন। ক্যাম্পাসের ভিতর দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তাড়া করা হয়। এমনকি যাঁরা প্রতিবাদে অংশ নেননি এবং শুধুমাত্র তাঁদের শিক্ষাগত কাজকর্ম করছিলেন, তাঁদেরও তাড়া করা হয়।
বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী লাইব্রেরির ভিতরে আশ্রয় নেন। ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের সেখানেও অনুসরণ করে এবং লাইব্রেরিয়ানকেও শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয়। লাইব্রেরিটি ঘিরে ফেলা হয়, যার ফলে ছাত্রছাত্রী ও কর্মীরা নিজেদেরই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে আটকে পড়েন।
ছাত্রছাত্রীদের তাড়া করা হয়, তাঁদের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয় এবং জোর করে তাঁদের ফোন কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটে। শুধু পোস্টার লাগাতে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের নয়, সমগ্র ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর ওপরই হিংসা চালানো হয়।
পরবর্তীতে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ছাত্রসমাজকে বিষয়টি জানায় এবং ছাত্রছাত্রীরা মেইন থিয়েটারে জড়ো হন। ABGP-এর সদস্যদের থিয়েটার থেকে বের করে দেওয়া হয়। হিংসার ঘটনার পর পুলিসকে খবর দেওয়া হয় এবং পুলিস ইনস্টিটিউটে এসে পৌঁছয়।
এই বিবৃতি প্রকাশের সময়ও কিছু মানুষ ইনস্টিটিউটের গেটের বাইরে জড়ো হয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করছেন এবং ভিতরে থাকা ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য করে পাথর ও বোতল ছুড়ছেন।'
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