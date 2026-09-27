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আরএসএস-এর শাখা সংগঠনের কর্মসূচিতে 'বাধা', রণক্ষেত্র SRFTI

SRFTI Chaos: পরিস্থিতি সামাল দিতে চলে আসে বিশাল পুলিস বাহিনী। লালবাজার থেকেও চলে আসে পুলিস। দু'পক্ষ যাতে সামনাসামনি না হতে পারে তার চেষ্টা করতে থাকে পুলিস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 27, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:00 PM IST
আরএসএস-এর শাখা সংগঠনের কর্মসূচিতে 'বাধা', রণক্ষেত্র SRFTI

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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