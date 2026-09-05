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৩ বছরের অভিজ্ঞতা, দক্ষ সাঁতারু! ঢাকুরিয়া সুইমিং পুলে ১৬ বছরের সরিপের রহস্যমৃত্যু

Dhakuria Swimming Pool Death: ঢাকুরিয়ার সুইমিং ক্লাবে ১৬ বছরের সরিপ ঘোষের রহস্যমৃত্যু। গত শুক্রবার বিকেল ৪টের ব্যাচে সাঁতার কাটতে নামে সরিপ। শেষে ডুব সাঁতার কাটতে গিয়ে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। মহিলাদের অংশের ব্যারিকেড খোলা ছিল এবং সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করা হয়।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 05, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:50 AM IST
৩ বছরের অভিজ্ঞতা, দক্ষ সাঁতারু! ঢাকুরিয়া সুইমিং পুলে ১৬ বছরের সরিপের রহস্যমৃত্যু

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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