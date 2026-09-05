/৩ বছরের অভিজ্ঞতা, দক্ষ সাঁতারু! ঢাকুরিয়া সুইমিং পুলে ১৬ বছরের সরিপের রহস্যমৃত্যু

অয়ন ঘোষাল: ঢাকুরিয়ার একটি সুইমিং ক্লাবে সাঁতার শিখতে গিয়ে মৃত্যু একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের। গত শুক্রবার বিকেল ৪টের ব্যাচে সাঁতার শিখতে এসেছিল ওই এলাকার বাসিন্দা সরিপ ঘোষ (১৬)। তারপরেই রহস্যজনক ভাবে সুইমিং পুল থেকে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
গত বিকেল ৪টে ৫০ মিনিট নাগাদ ওই কিশোর সাঁতার কাটতে নামে। ব্যাচের অন্য সাঁতারুরা পুল থেকে উঠে এলেও সরিপ ওঠেনি। কিছুক্ষণ পরে এক মহিলা প্রশিক্ষকের নজরে পড়ে বিষয়টি। কিশোরকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় কর্তৃপক্ষের তরফে। এর পর, তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় সুইমিং ক্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে লেক থানার পুলিস।
লেক ফ্রেন্ডস সুইমিং ক্লাব সম্পাদক প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সরিপ ঘোষ ৩ বছর ধরে ওই সুইমিং পুল ক্লাবের মেম্বার। পাকা সাঁতারু। ৩ রকম স্টাইলে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল সাঁতার কেটেছে। লাস্টে ডিপ ব্রিথিং বা ডুব সাঁতার কাটছিল সে। সেই অবস্থায় দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখানে আমরা ডুব সাঁতার শেখাই না। ও বারবার শিখতে চাইত। হয়তো নিজেই শেখার চেষ্টা করছিল। বাকিটা ময়নাতদন্ত রিপোর্ট সামনে এলে বোঝা যাবে। আমাদের ট্রেনার বিষয়টি লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে ওকে জল থেকে তোলে। বেসরকারি হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি।'
এএ সুইমিং ক্লাবে মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই সাঁতার শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় ৭৫ ফুট চওড়া পুলকে দু’ভাগে ভাগ করা আছে। গতকাল কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মাঝের ব্যারিকেড তুলে দেওয়া হয়েছিল। ৭৫ ফুটের সুইমিংপুলে দু’রাউন্ড সাঁতার কেটেছিল সরিপ। মহিলারা যে দিকে সাঁতার কাটেন, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। কী ভাবে ওই কিশোর ওইদিকে চলে গেল এবং তলিয়ে গেল, প্রশিক্ষক বা ক্লাব কর্তৃপক্ষের কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছুদিন আগে চেতলার সুইমিংপুলেও ঠিক একই রকমের ঘটনা ঘটেছিল।
গত ২২ জুন ২০২৬, চেতলা অগ্রণী ক্লাবের সুইমিং পুলে ডুবে যুবকের মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের নাম ঋত্বিক চক্রবর্তী। বয়স ১৯ বছর। কালীঘাট এলাকার বাসিন্দা ঋত্বিক স্নায়ুর সমস্যায় দীর্ঘদিন আক্রান্ত ছিলেন। সুইমিং ক্লাবে ভর্তি এবং প্রশিক্ষণের আগে এই সার্বিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা সাঁতার শেখার মতো মেডিক্যাল ফিটনেস অনেক ক্ষেত্রে অতীতেও না পরীক্ষা করার অভিযোগ উঠেছে।
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