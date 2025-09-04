Mamata Banerjee: 'বাংলা বিরোধী, গরিব বিরোধী সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি', বিধানসভায় বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী...

Mamata Banerjee: 'বাংলা বিরোধী, গরিব বিরোধী সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি', বিধানসভায় বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী...
Mamata Banerjee: 'গদি চোর, বিজেপি চোর। বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। বাংলা বিরোধী বিজেপি হঠাও বিজেপি চোর হ্যায়'।
প্রবীর চক্রবর্তী: ভাষা আন্দোলনের আঁচ এবার বিধানসভায়। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের হেনস্থা নিয়ে প্রস্তাব পেশ করে তুমুল হইহট্টগোল। সাসপেন্ড শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি ৬ বিধায়ক। 'বাংলা বিরোধী, এরা বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনা চায় না, এরা অ্যান্টি বেঙ্গলি', বিরোধীদের নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এরা সবথেকে বড় দূর্নীতিবাজ, এরা ভোট চোর। আর নেই দরকার ভোট চোরের সরকার, আর নেই দরকার মোদীর সরকার, আর নেই দরকার বিজেপির সরকার। চোর, চোর, সবকটা চোর, সবচেয়ে বড় চোর'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, ''বাংলা ভাষাকে অপমান করার দল মানুষ ওদের ক্ষমা করবে না। দেশ যখন স্বাধীনতার লড়াই করছিলো, তখন তোমরা ইংরেজদের দালালি করছিল'। এরপরই স্লোগান, গদি চোর, বিজেপি চোর। বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। বাংলা বিরোধী বিজেপি হঠাও বিজেপি চোর হ্যায়'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'এই দলটা আগামি দিনে আর ক্ষমতায় আসবে না। ওদের বিদায় ঘন্টা বেজে গিয়েছে। আপনাদের তো বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আপনারা কি ভেবেছেন বাংলাটাকেও কন্ট্রোল করবেন ? এতবড় ক্ষমতা! আপনারা চক্রান্ত করে বাংলা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আপনারা ইংরেজদের দাসত্ব করেছেন'। বলেন, 'আপনারা মোদী চোর বলছেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। মোদী চোর বলবেন না। দেশের প্রধানমন্ত্রী কে চোর বলছেন ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী কে সম্মান করি, আপনারা নিজেদের দলের নেতাকেই চোর বলছেন'?
এদিকে বিরোধীদের দাবি মেনে স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্র। মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, 'স্বাস্থ্য বীমায় জিএসটি কমানোর দাবি আমরাই করেছিলাম। আজ ওরা বাধ্য হয়েছে স্বাস্থ্য বীমার জিএসটি বাদ দিতে। ভাষা বিরোধী গরীব, তফশিলী, হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি'।
