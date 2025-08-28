English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mamata Banerjee: 'দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন কোথায় ছিলে তোমরা? তোমাদের পুর্বপুরুষরা তো ব্রিটিশের দালালি করেছিল...'

Mamata Banerjee: মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠানে বিস্ফোরক মমতা। বললেন, 'আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি।‌ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। আমি এবার ব‌ই লিখব, কাকে কেমন দেখেছি। আপনাকে নিয়েও তো একটা লেখা থাকবে'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 28, 2025, 04:00 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যখন ভারত স্বাধীন হয় তখন কোথায় ছিলে তোমরা'? তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে বেনজির আক্রমণ করলেন মুখ্য়মন্ত্রী। বললেন, 'তোমাদের যারা পুর্ব পুরুষ, তারা ব্রিটিশের দালালি করেছিল আর মুচলেকা দিয়ে এসেছিল। কেরালার পাঠ্য ব‌ইতে লেখা হয়েছে নেতাজী না কি ইংরেজদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল! বাংলা ভাষা বলে যদি কিছু নাই থাকে তাহলে জন গন মন বলে জাতীয় সংগীত গাও কি করে'? 

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি।‌ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। আমি এবার ব‌ই লিখব, কাকে কেমন দেখেছি। আপনাকে নিয়েও তো একটা লেখা থাকবে। সেলফিস জায়ান্টরা, যারা হাই লোডেড ভাইরাস, যাদের হিমোগ্লোবিন কম আছে, তারা ভাবছে এন‌আরসি চালু করে ভোটাধিকার কেড়ে নেবে। কিন্তু জেনে রাখুন জীবন থাকতে ভোটাধিকার কাড়তে দেব না'। সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে বার্তা, 'বাচ্চারা ললিপপ খেলে মানায় , কিন্তু বড়রা ললিপপ খেলে মানায়'।  মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'হিংসা করে বাংলা আর পাঞ্জাবকে ভাগ করেছেন। তখন তো আমরা ছিলাম না, এর দায় আমরা নেব না'।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য়, 'ইলেকশন আসলেই এজেন্সির দাপাদাপি বাড়ে। আগে এজেন্সি গুলো রাজনীতি করত না। ললিপপ সরকার বিডিও, ডিএম, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে।‌ বলছে চাকরি খেয়ে নেব'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'আপনাদের দুর্নীতির ভান্ডারা কিন্তু আমাদের কাছেও আছে। বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না, আপনাদের ভান্ডারা খুলে দেব। অমিত শাহ বাবু, আপনার ছেলে তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলে আছে, কি করে গেল? পরিবারবাদ নিয়ে কথা বলছেন, আপনাদের পরিবারের কারা কারা কোথায় কোথায় আইএএস, আইপিএস হয়ে রয়েছেন? এগুলো পরিবারবাদ নয়'?

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

