Mamata Banerjee 'বিভাজন করবেন না, না হলে...' মোদীকে চরম হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর..

Mamata Banerjee 'বিভাজন করবেন না, না হলে...' মোদীকে চরম হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর..
এবার একশো কাজ প্রকল্পের নাম বদল! বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলের মধ্যে বিল পাসও হয়ে গেল লোকসভা। 'তাহলে কি ফাদার অফ নেশনসকেই বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে'? শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'কর্মশ্রীর নামে বদলে দেব মহাত্মার নামে। বাংলা থেকে সরকার চলবে। আসুন স্বপ্ন দেখি'।
মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, মনরেগা প্রকল্প থেকে গান্ধীজির নাম বাদ দিয়ে দেওয়ার বিল আনা হয়েছে। আমি সত্যিই লজ্জিত। কাউকে দোষ দিতে পারব না, কিন্তু লজ্জা লাগছে। ওরা যদি মহাত্মাকে সম্মান দিতে না পারে, তাহলে আমরা দেব। কর্মশ্রীর নাম বদলে দেব মহাত্মার নামে'। তাঁর কথায়, 'কিছু লোক বাংলার উপর সবসময় রেগে থাকে। একটা সময় কলকাতা ছিল দেশের রাজধানী। ব্রিটিশরা বাঙালিদের বশে আনতে পারেনি, তাই রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আবার কি সেই সময় এসেছে? বাংলা কি তবে নতুন করে লড়াই শুরু করবে'?
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি। কিন্তু অনুরোধ করব এমন কিছু করবেন না, যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সবাইকে নিয়ে চলুন। আমরা শান্তি চাই, শান্তি চাই, শান্তি চাই। বিভাজন কোনও সমাধান নয়। না হলে কিন্তু ভবিষ্য়তে করা জবাব পাবেন'।
পোশাকি নাম, 'মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্য়ারান্টি স্কিম'। প্রকল্পটি অবশ্য় একশোর দিনে কাজ নামেই পরিচিত। সেই প্রকল্পের নাম বদলে কশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড অজিভিকা মিশন(গ্রামীন) বা সংক্ষেপে ভি বি জি রাম জি(VB G RAM G) করতে চাইছে মোদী সরকার। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে মিছিল করে ইন্ডিয়া জোট। এরপর লোকসভায় অধিবেশন শুরু হতেই ওয়েলে নেমে চলে বিক্ষোভ। বিলে কপি ছিঁড়ে ফেলা হয়।
লোকসভায় বিতর্কে অংশ নেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা, ডিএমকে-র টিআর বালু ও সমাজবাদী পার্টির ধর্মেন্দ্র যাদব। বিরোধীদের দাবি ছিল, এত 'গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদীয় স্থানীয় কমিটিতে পাঠিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হোক'। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিরোধীদের বিক্ষোভের মাঝে ধ্বনিভোট পাস হয়ে যায় বিল।
এদিকে লোকসভা বিতর্ক চলাকালীনকেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি বলেন,'এই সরকারের সব কিছুর নাম বদলানোর এক অদ্ভুত নেশা রয়েছে'। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর পাল্টা জবাব, 'অতীতে নানা প্রকল্পের নাম নেহরুর নামে বদল করেছে কংগ্রেসই'। তাঁর দাবি, ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকারের সময় প্রকল্প চালু হলেও ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক কারণে গান্ধীর নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছিল'।
