Mamata Banerjee: '১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের নাম বাদ চলে যাবে', SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী.

Mamata Banerjee: '১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের নাম বাদ চলে যাবে', SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী.
Mamata Banerjee: 'আমি দেখব না, আমি দেখব না, কে তৃণমূল, কে সিপিএম, কে বিজেপি। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে জৈন। আমি দেখব গণতন্ত্র যেন ধ্বংস না হয় আর মানুষের অধিকার যেন রক্ষিত হয়। যার নামই কেটে দিক, আমি তার বিরুদ্ধে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: '১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের নাম বাদ চলে যাবে'। SIR নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'আমি মানুষের জন্য় মানবিকতা চাই। আমি দেখব না, আমি দেখব না, কে তৃণমূল, কে সিপিএম, কে বিজেপি। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে জৈন। আমি দেখব গণতন্ত্র যেন ধ্বংস না হয় আর মানুষের অধিকার যেন রক্ষিত হয়। যার নামই কেটে দিক, আমি তার বিরুদ্ধে।
দুয়ারে ছাব্বিশ। এদিন ভবানীপুরে জৈন সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠান থেকে একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'SIR চলছে। অনেকের ভোটাধিকার বাদ গিয়েছে। আমি দুঃখিত। প্রথমে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। প্রথমে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি বলে কোনও নিয়মই ছিল না'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, '৫০ লক্ষ নয়, আশি লক্ষ হবে। ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদ চলে যাবে। আমি নিজে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেছি। মামলা এখন বিচারাধী। নির্দেশ দেওয়ার পর বহুদিন হয়ে গেল। ২৮ তারিখ তালিকা বেরোবে। সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ দেওয়ার পরেও,লুকিয়ে লুকিয়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম কেটে দিয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৩-৪ দিন হয়ে গেল আদালত নির্দেশ দিয়েছে। তারপরেও কাজ শুরু হল না। আমি জানি না, ২৮ তারিখ যখন লিস্ট বেরোবে, যাদের নাম থাকবে না. তাদের কত দুঃখ হবে! প্রার্থনা করে যাচ্ছি। কাজ সফল হলে আবার এসে মাথা ঢুকে যাব'।
এদিকে আগামী ১ এবং ২ মার্চ নির্বাচন কমিশনের বিশেষ প্রতিনিধি দলের আসার কথা ছিল রাজ্যে। রুরি পর্যায়ের বৈঠক হওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু আপাতত সেসব স্থগিত। তাহলে কি SIR জটিলতার কারণে পিছিয়ে যাবে বিধানসভা ভোট? প্রশ্ন উঠেছে।
গতকাল মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট বাংলার এসআইআর-এর বাকি কাজ শেষ করতে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। অন্য রাজ্য থেকে বিচারক আনার কথাও বলেছে। ৮০ লক্ষের বেশি কাজ এখনও বাকি রয়েছে। প্রতিদিন ২৫০টি করে শুনানি নিষ্পত্তি করলেও, প্রায় ৮০ দিন সময় লাগবে। এমনটাই মত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম নির্দেশের পরই বুধবার নবনিযুক্ত জুডিশিয়াল অফিসারদের দুটি ভাগে ভাগ করল নির্বাচন কমিশন। প্রথম ভাগের জুডিশিয়াল অফিসারদের সকালে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ট্রেনিং দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভাগের জুডিশিয়াল অফিসারদের দুপুর দেড়টা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমেই ট্রেনিং দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, এই দুটি ট্রেনিং সেশনে নবনিযুক্ত বিচারকদের এসআইআর নিয়ে সকল প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেয় কমিশন।
