English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mamata Banerjee: 'ভোটের নাম করে কিছু লোক বহিরাগতদের নিয়ে আসে, বিভিন্ন হোটেল-গেস্ট হাউস ভাড়া করে'

Mamata Banerjee: কালীপুজোর উদ্বোধনে বহিরাগত-তোপ। মুখ্যমন্ত্রী বললেন,  'আমার একটি কথা নিয়ে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে,আমি বহিরাগত বলতে এখানে যারা বাস করে, তাদের কথা বলিনি।  এখানে যারা থাকে, তাঁরা বাঙালিদের থেকেও বেশি বাঙালি। তাদের সম্মান করি। ভালোবাসি'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 17, 2025, 05:32 PM IST
Mamata Banerjee: 'ভোটের নাম করে কিছু লোক বহিরাগতদের নিয়ে আসে, বিভিন্ন হোটেল-গেস্ট হাউস ভাড়া করে'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বাইরে থেকে এখানে লোক আনা হচ্ছে'। কালীপুজোর উদ্বোধনে বহিরাগত-তোপ মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'ভোটের নাম করে কিছু লোক বহিরাগতদের নিয়ে আসে। বিভিন্ন হোটেল ভাড়া করে, বিভিন্ন গেস্ট হাউস ভাড়া করে। যাঁদের অনেক টাকা আছে'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Kali Puja 2025: কালীপুজোর রাতে দেদার বাজি ফাটালেই বিপদ! ২ ঘণ্টা মাত্র সময়, না হলেই ধরবে পুলিস...

উত্তর কলকাতায় গিরিশ পার্কে কালীপুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'প্রতিবারই আসি। একবারই আসিনি, স্মিতার উপরে রাগ করে। আমরা কালীপুজোর উদ্বোধন শুরু করি এখান থেকে।  বাংলা কসমোপলিটান। সব ধর্মের এবং সব বর্ণের, সব সম্প্রদায়ের মানুষ, এখানে যাঁরা বসবাস করে। তাঁদের সকলের  উত্‍সব, আমার উত্‍সব'।

মুখ্য়মন্ত্রীর কথায়, 'আমার একটি কথা নিয়ে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে,আমি বহিরাগত বলতে এখানে যারা বাস করে, তাদের কথা বলিনি।  এখানে যারা থাকে, তাঁরা বাঙালিদের থেকেও বেশি বাঙালি। তাদের সম্মান করি। ভালোবাসি। বহিরাগত কাদের  বলেছি? আমি একটা রাজনৈতিক দলকে বলেছিল। যারা বাইরের লোক নিয়ে এসে এখানে, আমাদের ভোটারদের নামের পাশে দশটা করে বাইরের লোকের নাম তোলে। যাতে এখনকার ভোটাররা ভোট দিতে না পারে'। 

আরও পড়ুন:  Husband Kills Wife: 'মামা, বাবা মাকে মেরে ফেলেছে'! শিশুর করা ফোনে দমদমে ফ্ল্যাট খুলতেই লাশ...

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা,  'একটা লোকের নাম তো দু জায়গায় থাকতে পারে না।  সে চিটিং করছে, সেটা কাউন্সিলরদের দেখা কাজ নয়। এটা বলতে গেলে, ব্যাখ্যা করলেই অন্যভাবে'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
kalipuja 2025Mamata Banerjeecm mamata banerjee
পরবর্তী
খবর

Husband Kills Wife: 'মামা, বাবা মাকে মেরে ফেলেছে'! শিশুর করা ফোনে দমদমে ফ্ল্যাট খুলতেই লাশ...

.

পরবর্তী খবর

World`s Fast and Fastest Genetic Search Engine: জেনেটিক ডেটাবেসে দ্রুততম অনুসন্ধানের নতুন দি...