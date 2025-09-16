Mamata in SSKM Hospital: 'প্রাইভেট নার্সিংহোমকে টেক্কা দেবে', SSKM-এ সাধারণের জন্য আরও উন্নত চিকিত্সার ব্যবস্থা...
Mamata in SSKM Hospital: 'আমি ভর্তি হলে যা টাকা দেব, আরেকজন ভর্তি হলেও সে টাকা লাগবে', জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'এখানে কিন্তু কোনও তারতম্য় রাখা হয়নি'।
জি ২৪ ডিজিটাল ব্যুরো: আরও উন্নত চিকিত্সা। এসএসকেএমে এবার সাধারণ মানুষের জন্য় উডবার্ন ওয়ার্ড। 'প্রাইভেট ভালো নার্সিংহোমকে টেক্কা দেবে', বললেন মুখ্য়মন্ত্রী।
SSKM আরও আধুনিক। পড়ুয়াদের জন্য ছাত্রাবাস, পুলিসের জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট। সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারের সংস্কার থেকে শুরু করে ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি সিস্টেম। আজ, মঙ্গলবার এক ডজনেরও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্য়াস করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'উদ্বোধন করা হল ১৫ প্রকল্প। ১৬২ টাকার বেশি। শিলান্য়াস করা হল প্রায় একশো কোটি টাকার'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'উডর্বান নতুন ভবন হচ্ছে। যেটা প্রাইভেট ভালো নার্সিংহোমকে টেক্কা দেবে। এখানে কিন্তু কোনও তারতম্য় রাখা হয়নি। আমি ভর্তি হলে যা টাকা দেব, আরেকজন ভর্তি হলেও সে টাকা লাগবে'। তাঁর কথায়, 'এখানকার ডাক্তারাই থাকবেন, এখানকার সিস্টাররাই থাকবেন। সুতরাং তাঁদের খরচাটা তো তুলতে হবে, কোথা থেকে পাবে? নার্সিংহোমে সকলে সুযোগ পায়, কারণ আমাদের স্বাস্থ্য প্রকল্প আছে, স্বাস্থ্যসাথী আছে। এখানে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা নিশ্চয়ই পাবে। টাকা অনুযায়ী, যেটা বাড়া ঠিক করেছে, সেটা অনুযায়ী। যেসব ডাক্তাররা ভিজিট করবেন, তাঁদের একটা ইনসেনটিভও থাকবে। তারা তো পিজি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত'।
এসএসকেএম নতুন উডবার্ন ওয়ার্ডে থাকবে স্যুট। ভাড়া কত? মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'সিঙ্গল স্যুট-৮ হাজার টাকা। HDU সুবিধা নিয়ে- ১২ হাজার টাকা ITU সুবিধা নিয়ে ১৫ হাজার টাকা'। বলেন, 'অন্য জায়গায় খরচা হলে অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে। কিন্ত আমি নিজে টাকাটা হিসেব করে দেখেছি, ওদের যা খরচা হবে, সেটা উঠবে না। একটু ঘাটতি থাকবেই। ওরা শুরু করুক, আমরা পরে দেখে নেব। ৬ মাস বাদে রিভিউ করব। নাম দিয়েছি আমরা নবান্নের সঙ্গে মিলিয়ে অন্যন্য়'।
