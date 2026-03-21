English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Mamata Banerjee Meets Governor: ভোটের মুখে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী: রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাত্‍, জোর জল্পনা

Mamata Banerjee Meets Governor: ভোটের মুখে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী: রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাত্‍, জোর জল্পনা

Mamata Banerjee Meets Governor:  আজ, শনিবার বিকেলে রাজভবনে দিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে দেখা করেন মুখ্য়মন্ত্রী। রাজভবনের গেটে সাংবাদিক বলেন, 'চা খেতে এসেছি, আর কিছু না'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 21, 2026, 08:56 PM IST
Mamata Banerjee Meets Governor: ভোটের মুখে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী: রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাত্‍, জোর জল্পনা
রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাত্‍ মুখ্যমন্ত্রীর

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বাংলায় ভোটের বাদ্যি বেজে গিয়েছে।  নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে আবহে ফের রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবনিযুক্ত রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করলেন তিনি। নেহাতই সৌজন্য সাক্ষাত্‍? জল্পনা তুঙ্গে।

Add Zee News as a Preferred Source

ভোটমুখী বাংলায় হঠাত্‍ রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সিভি আনন্দ বোস। আপাতত বাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি। আজ, বিকেলে রাজভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজভবনের গেটে সাংবাদিক বলেন, 'চা খেতে এসেছি, আর কিছু না'।

এদিকে ভোটের মুখে বাংলার একাধিক অফিসারকে বদলি করে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেমন সরব মুখ্যমন্ত্রী, তেমনি প্রতিবাদ করেছেন প্রকাশ্যেই। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাত্‍ নিয়ে জোর জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। কমিশনের পদক্ষেপ নিয়ে কোনও কথা হল? প্রশ্ন উঠেছে।

এর আগে, বাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল হিসেবে যেদিন  শপথ নিয়েছিলেন আর এন রবি, সেদিন রাজভবনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শপথ গ্রহণের পর রীতিমাফিক নবনিযুক্ত রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রী-র সঙ্গে আলাপচারিতাও সারেন তিনি। বার্তা দেন, 'বাংলার মানুষ তাদের ভালোবাসে, যারা বাংলাকে ভালোবাসে'।

সৌজন্যের ছবিও দেখা গিয়েছিল রাজ্যপালের শপথগ্রহণ  অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে পিছনের সারিতে বসেছিলেন বামফ্রন্ট  চেয়ারম্যান বিমান বসু। ঘটনাটি নজরে পড়তেই চেয়ার এগিয়ে যান মুখ্য়মন্ত্রী। বলেন, 'বিমানদা, পিছনে কেন? আপনি সামনে আসুন না'। এরপর নিজে চেয়ারও এগিয়ে সামনে সারিতে নিয়ে আসেন প্রবীণ সিপিএম নেতাকে। তাঁর শারীরিক অবস্থায় খোঁজখবরও নেন মুখ্যমন্ত্রী।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026cm mamata banerjeeGovernor RN RaviMamata Meets Governor
পরবর্তী
খবর

Jammu youths kidnapped in Kolkata: জম্মুর ২ যুবককে অপহরণ: কলকাতার হোটেলে হাত-পা বেঁধে রেখে ৩০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি, তারপর
.

পরবর্তী খবর

Akshay Kumar Pays Tribute to Chuck Norris: চাক নরিস: মার্শাল আর্টকে সর্বজনীন করার অন্যতম কাণ...