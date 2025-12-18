English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee: '৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমেছে বাংলায়! যারা বদনাম করছে, তাঁরা সত্য়টা জানে না'

Mamata Banerjee:  'আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, বাংলা যা করতে পারে, কেউ সেটা করতে পারে না', শিল্প সম্মেলনে বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 18, 2025, 05:09 PM IST
Mamata Banerjee: '৪০ শতাংশ বেকারত্ব কমেছে বাংলায়! যারা বদনাম করছে, তাঁরা সত্য়টা জানে না'

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: নজরে ছাব্বিশ। 'যারা বদনাম করছে, তারা অনেক সত্য জানে না', শিল্প সম্মেলনে মঞ্চ থেকে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, 'আমি ক্ষমতায় এসে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম, বাংলার ভাবমূর্তি বদলাবই। আজ সেই পরিবর্তন চোখে পড়ছে'।

এ রাজ্যে শিল্প নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের শেষ নেই। এদিন আলিপুরের ধন্য়ধান্যে অডিটোরিয়ামের শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেশে লজিস্টিক হাব হিসেবে এখন শীর্সে বাংলারই। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থা এ রাজ্য়ে বিনিয়োগ করছে। ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত কয়লা, দক্ষ মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর জোগান— এটাই বাংলার ট্যালেন্ট পুল'। তাঁর দাবি, 'গত ১৪ বছরে শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা শূন্য।  কিছু মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ফেক খবর ছড়িয়ে রাজ্যের বদনাম করছে।  রাজ্যে ৯৫টি সামাজিক প্রকল্প চলছে, যা দেশের অনেক রাজ্যেই নেই'।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন,  'রাজ্যে প্রায় দুই কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং বেকারত্ব কমেছে ৪০ শতাংশ। বাংলা ইতিমধ্যেই সেমিকন্ডাক্টর হাব হিসেবে চিহ্নিত, আমেরিকা ও ব্রিটেন থেকে বিনিয়োগ আসছে'। কেন্দ্রের জিএসটি নীতির সমালোচনা করে তাঁর আরও বক্তব্য.  'জিএসটির নামে রাজ্য থেকে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে'। 

এদিন এজেন্সির নাম করে ব্য়বসায়ীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ করেন মুখ্য়মন্ত্রী। প্রশ্ন তোলেন, 'ব্যবসায়ীরা যদি সব সময় আতঙ্কে থাকেন, তাঁরা কাজ করবেন কীভাবে'?  বলেন, 'আমরা চাই শিল্পপতিরা স্বাধীনভাবে কাজ করুক। কোনও সুযোগ যদি আসে, আমি কথা দিচ্ছি সেটা করব।  দেউচা পচামিতে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে।  ২ কোটি মানুষ কাজ পাবে। আইটি সেক্টরে বাংলার এগোচ্ছে। ২৯  তারিখ দুর্গাঙ্গনের শিলান্যাস হবে'। 

রাজ্যে বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজন করে রাজ্য় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'এবার ভোটের পর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য় সম্মেলন করব। SIR-ও চলছে, তাই আমরা কনক্লেভ করছি।  বাংলার শান্তিপূর্ণ রাজ্য। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, বাংলা যা করতে পারে, কেউ সেটা করতে পারে না। কিছু লোক টাকা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ফেক খবর করে'।

এর আগে, গতকাল বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ব্যবসায়ী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, "অনেকে ক্ষ্যাপায়, আমি কেন চায়ের কথা বলি। আমি চা বিক্রি করতে বললেই দোষ। প্রধানমন্ত্রী বললে দোষ নেই'? সঙ্গে পরামর্শ, 'এক হাজার টাকা নিন, দু'টো কেটলি কিনুন। চা তৈরি করুন, আর বিস্কুট নিন। দেখুন  নাহয় বউকে দিয়ে ঘুগনি তৈরি করে আনুন। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ান, বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ান। এই টাকা কতদিনে কততে গিয়ে দাঁড়ায় দেখুন। কোনও কাজ ছোট নয়'। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

