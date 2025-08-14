English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mamata Banerjee: 'দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না, প্রয়োজনে...' কন্যাশ্রীর মঞ্চে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী..

Mamata Banerjee:  'আমি পরশু দেখছিলাম, একটি টেকনিক্যাল লোক, নয়ডার হোটেলে থাকতে গিয়েছে বাচ্চাকে নিয়ে, বাংলার কথা বলেছে বলে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়নি। তুমি যদি অন্য ভাষাকে সম্মান করি, তোমরা তাহলে আমার ভাষাকে সম্মান করবে না কেন'?

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 14, 2025, 04:48 PM IST
Mamata Banerjee: 'দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না, প্রয়োজনে...' কন্যাশ্রীর মঞ্চে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কন্য়াশ্রীর মঞ্চেও বাঙালি অস্মিতা! 'দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না', বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। বললেন, 'বাংলার ভাষায় যে মার্ধুয আছে না,সেই মার্ধুয কোথাও পাবেন না।  প্রয়োজনে আমাদের ইংরেজি শেখা দরকার। কারণ, এটা আন্তর্জাতিক ভাষা বলে'।

আরও পড়ুন:  Jadavpur Student Arrested: 'ব্রাত‍্য বসুর উপর হামলা করবি', JU প্রাক্তনী হিন্দোলের চ‍্যাটে একাধিক বিস্ফোরক নির্দেশ!

কন্য়াশ্রী প্রকল্পের ১২ বছর। আজ, বৃহস্পতিবার আলিপুরের ধনধান্য় অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে .যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বাংলা স্কুলেও ভালোভাবে ইংরজিটা পড়ানো হয়। আগে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ইংরেজি বন্ধ ছিল। কিন্তু আমরা এসে আবার চালু করে দিয়েছি। সব ভাষাই জানা উচিত। যত ভাষা শিখবেন, তত উন্নত হবে। কিন্তু দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না। মা-কে ভুলবেন না। মাটিকে ভুলবেন না। জননীকে ভুলবেন'।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'যাঁরা এক কাপড়ে সবকিছু ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, উদ্বাস্তু হয়ে, তাঁরা তো দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়েছে। যাঁরা দেশের নাগরিক নয়, বিদেশি তাঁদের বিরুদ্ধে  অবশ্যই ব্য়বস্থা নেওয়া উচিত, যদি মনে করে ভারত সরকার। আমাদের হাতে নেই। কিন্তু অযথা, আমি পরশু দেখছিলাম, একটি টেকনিক্যাল লোক, নয়ডার হোটেলে থাকতে গিয়েছে বাচ্চাকে নিয়ে, বাংলার কথা বলেছে বলে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়নি। তুমি যদি অন্য ভাষাকে সম্মান করি, তোমরা তাহলে আমার ভাষাকে সম্মান করবে না কেন'?

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পাল্টা দাবি, 'বাংলা ভাষার সম্মান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যা রেখেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তা কোনওদিন রাখেননি। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা নরেন্দ্র মোদী সরকার দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে পারবেন, তিনি কোনও চিঠি লিখেছিলেন বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা করতে হবে'।

আরও পড়ুন:  Kolkata Metro: অপেক্ষার অবসান, আগামী সপ্তাহেই একসঙ্গে ৩ মেট্রো রুটের উদ্বোধন?

জগন্নাথের মতে, 'সবার আগে তো গুজরাতি ইউসুফ পাঠানকে বাংলার বলানো উচিত, সাকেত গোখলে, অবাঙালিদের বাংলার সাংসদ করে পাঠিয়েছেন। আগে তাঁরা বাংলার সম্মান রক্ষা করুক, বাংলার কথা বলতে শুরু করুক'। বলেন, বাংলার ভাষার আমরা প্রতিটি বাঙালি, বাংলার সম্মান করি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ আমরা বানাতে দেব না।  বাংলদেশিদের ধর্মশালা করতে দেব না। এ লড়াই চলবে। বাঙালি আর বাংলাদেশি এক নয়। ওনার প্রাণ কাঁদে বাংলাদেশিদের জন্য়। আমরা লড়াই করি বাংলাকে বাঙালিদের নিরাপদ ভূমির করার জন্য়। বাঙালির সম্মান রক্ষার জন্য বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Mamata Banerjeecm mamata banerjeeKanyashree
পরবর্তী
খবর

Jadavpur Student Arrested: 'ব্রাত‍্য বসুর উপর হামলা করবি', JU প্রাক্তনী হিন্দোলের চ‍্যাটে একাধিক বিস্ফোরক নির্দেশ!

.

পরবর্তী খবর

Puri Jagannath Temple: ‘জঙ্গিরা মন্দির ধ্বংস করবে...' পুরীর জগন্নাথ ধামে নাশকতার হুমকি!...