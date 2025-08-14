Mamata Banerjee: 'দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না, প্রয়োজনে...' কন্যাশ্রীর মঞ্চে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী..

Mamata Banerjee: 'দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না, প্রয়োজনে...' কন্যাশ্রীর মঞ্চে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী..
Mamata Banerjee: 'আমি পরশু দেখছিলাম, একটি টেকনিক্যাল লোক, নয়ডার হোটেলে থাকতে গিয়েছে বাচ্চাকে নিয়ে, বাংলার কথা বলেছে বলে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়নি। তুমি যদি অন্য ভাষাকে সম্মান করি, তোমরা তাহলে আমার ভাষাকে সম্মান করবে না কেন'?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কন্য়াশ্রীর মঞ্চেও বাঙালি অস্মিতা! 'দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না', বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। বললেন, 'বাংলার ভাষায় যে মার্ধুয আছে না,সেই মার্ধুয কোথাও পাবেন না। প্রয়োজনে আমাদের ইংরেজি শেখা দরকার। কারণ, এটা আন্তর্জাতিক ভাষা বলে'।
কন্য়াশ্রী প্রকল্পের ১২ বছর। আজ, বৃহস্পতিবার আলিপুরের ধনধান্য় অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে .যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বাংলা স্কুলেও ভালোভাবে ইংরজিটা পড়ানো হয়। আগে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ইংরেজি বন্ধ ছিল। কিন্তু আমরা এসে আবার চালু করে দিয়েছি। সব ভাষাই জানা উচিত। যত ভাষা শিখবেন, তত উন্নত হবে। কিন্তু দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না। মা-কে ভুলবেন না। মাটিকে ভুলবেন না। জননীকে ভুলবেন'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'যাঁরা এক কাপড়ে সবকিছু ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, উদ্বাস্তু হয়ে, তাঁরা তো দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়েছে। যাঁরা দেশের নাগরিক নয়, বিদেশি তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্য়বস্থা নেওয়া উচিত, যদি মনে করে ভারত সরকার। আমাদের হাতে নেই। কিন্তু অযথা, আমি পরশু দেখছিলাম, একটি টেকনিক্যাল লোক, নয়ডার হোটেলে থাকতে গিয়েছে বাচ্চাকে নিয়ে, বাংলার কথা বলেছে বলে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়নি। তুমি যদি অন্য ভাষাকে সম্মান করি, তোমরা তাহলে আমার ভাষাকে সম্মান করবে না কেন'?
এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পাল্টা দাবি, 'বাংলা ভাষার সম্মান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যা রেখেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তা কোনওদিন রাখেননি। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা নরেন্দ্র মোদী সরকার দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে পারবেন, তিনি কোনও চিঠি লিখেছিলেন বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা করতে হবে'।
জগন্নাথের মতে, 'সবার আগে তো গুজরাতি ইউসুফ পাঠানকে বাংলার বলানো উচিত, সাকেত গোখলে, অবাঙালিদের বাংলার সাংসদ করে পাঠিয়েছেন। আগে তাঁরা বাংলার সম্মান রক্ষা করুক, বাংলার কথা বলতে শুরু করুক'। বলেন, বাংলার ভাষার আমরা প্রতিটি বাঙালি, বাংলার সম্মান করি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ আমরা বানাতে দেব না। বাংলদেশিদের ধর্মশালা করতে দেব না। এ লড়াই চলবে। বাঙালি আর বাংলাদেশি এক নয়। ওনার প্রাণ কাঁদে বাংলাদেশিদের জন্য়। আমরা লড়াই করি বাংলাকে বাঙালিদের নিরাপদ ভূমির করার জন্য়। বাঙালির সম্মান রক্ষার জন্য বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য'।
