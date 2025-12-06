Mamata Banerjee: 'বাংলা বিভেদের কাছে মাথা নত করেনি', সংহতি দিবসে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর...
Mamata Banerjee: 'যারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'একতাই শক্তি'। সংহতি দিবসে রাজ্য়বাসীকে বার্তা দিলেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'বাংলার মাটি একতার মাটি। এই মাটি রবীন্দ্রনাথের মাটি, নজরুলের মাটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি— এই মাটি কখনও মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে, আগামীদিনেও করবে না'।
এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ — বাংলায় সকলে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে জানি। আনন্দ আমরা ভাগ করে নিই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব সবার। যারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন'।
একতাই শক্তি
শুরুতেই আমি সকলকে ‘সংহতি দিবস’/ ‘সম্প্রীতি দিবস’ উপলক্ষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।
বাংলার মাটি একতার মাটি। এই মাটি রবীন্দ্রনাথের মাটি, নজরুলের মাটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি— এই মাটি কখনো মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে, আগামীদিনেও করবে না।
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 6, 2025
১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। অযোধ্যায় ধ্বংস করা হয়েছিল বাবরি মসজিদ। সেই থেকেই ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবস পালন করে তৃণমূল। এবারও যথারীতি সভা হয়েছে ধর্মতলায় মেয়ো রোডে। এই সভার আয়োজনের দায়িত্ব ছিল তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠন। কলকাতার পাশাপাশি দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়ার ছাত্র-যুবদেরই মূলত এই সমাবেশ যোগ দিয়েছিলেন।
