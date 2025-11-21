SIR In Bengal: সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত BLO-কে এক লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য. মুখ্যমন্ত্রী নিজে...
SIR In Bengal: কাজের চাপে প্রাণান্তকর অবস্থা! ফর্ম বিলি করতে করতে সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হন কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের BLO তপসী বিশ্বাস। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি তিনি।
বিধান সরকার: SIR-এ কাজের চাপে প্রাণান্তকর অবস্থা! কোন্নগরের ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত সেই BLO-র পরিবারের সঙ্গে এবার ফোনে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পাঠালেন।
উত্তরপাড়া বিধানসভার ২৭৯ নম্বর বুথ। । কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের BLO হিসেবে কাজ করছিলেন বছর ষাটের তপতি বিশ্বাস। কোন্নগর নবগ্রামের বাসিন্দা। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি। বুধবার সকালে এলাকায় ফর্ম বিলি করতে হঠাত্ মাথায় ঘুরে পড়ে যান। কোন্নগর মাতৃসদন হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিত্সক জানান, সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে BLO। শারীরিক অবস্থায় অবনতি হওয়ায়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে তাঁকে।
খবর পেয়ে আজ, শুক্রবার ফোনে তপতীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বামী প্রবীর বিশ্বাসের হাতে এত লক্ষ টাকা চেক তুলে দেন শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের দফতরে এক আধিকারিক। কোন্নগরের ওই অঙ্গনওয়াড়িতে কর্মীকে ইতিমধ্যেই BLO-র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে কমিশন।
স্বামী প্রবীর বিশ্বাসের অভিযোগ, SIR-র ফর্ম বিলি, আবার ফেরত নেওয়া। তারপর আবার কিউআর কোড স্ক্যান করে অনলাইনে আপলোড। রীতিমতো নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিলেন তপতী। ফর্ম জমা নেওয়ার জন্য ঘন ঘন ফোন আসত। রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারতেন না। জানান, 'এক হাজার ষোলো জনের এনুমারেশান ফর্ম বিলি করা হয়ে গিয়েছে। এখনও ৪৫ জনের বাকি'। বলেন, 'ওর শরীর খারাপ। বলেছিলাম BLO না হতে। বলল, না করলে চাকরি থাকবে না। মানসিক চাপ নিয়েও কাজ করছিল'।
