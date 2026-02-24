Mamata Banerjee vs Centre: কেরলের নাম বদল! 'বাংলা-ও আমরা আদায় করে নিয়ে আসব', গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী..

Mamata Banerjee vs Centre: কেরলের নাম বদল! 'বাংলা-ও আমরা আদায় করে নিয়ে আসব', গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী..
Mamata Banerjee vs Centre: 'আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা দুবার প্রস্তাব পাশ করেছিলাম। আমি নিজে দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি। ওরা বাংলা বিরোধী, বাংলার মনীষীদের বিরোধিতা করে বলেই নাম বদলে স্বীকৃতি দিল না'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেরল হয়ে গেল কেরলম। পশ্চিমবঙ্গ করে হবে বাংলা? 'আমরা আদায় করেই ছাড়ব', কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তাঁর দাবি, 'কেরলে বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের একটা জোট গড়ে উঠছে। অলিখিত জোট নয়, এখন লিখিত জোটই হয়ে গেল। আজকের ঘটনার মধ্যেই তার প্রমাণ মিলছে। তাহলে বাংলা বার বার বঞ্চিত হবে কেন'?
বাংলার মতোই কেরলেও বিধানসভা ভোট ছাব্বিশেই। ভোটের আগে রাজ্যের নামবদলের প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বার নিয়মাফিক কেরল বিধানসভায় নামবদল সংক্রান্ত বিল পাঠাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। বিল পাস হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে নাম বদলে যাবে বামশাসিত এই রাজ্য়ের।
এদিকে ২০২৪ সালে কেরল বিধানসভা পাস হওয়ার পর যখন নামবদলে অনুমোদন দিল কেন্দ্র, তখন পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বাংলা'করার প্রস্তাবটি কিন্তু এখনও ঝুলেই রইল। অথচ ২০১৮ সালে প্রস্তাব পাস হয়ে গিয়েছে বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেরলের নাম কেরলম হয়েছে,আমরা খুব খুশি। কেরলের ভাই-বোনদের অভিনন্দন জানাই। সাথে সাথে এটা নিশ্চয়ই বলব, আমাদের বাংলার রাজ্যের নাম দেওয়ার ব্য়াপারটা। আমরা দু-তিনবার করে, বারবার কেন্দ্রের থেকে সংশোধনী এসেছে।যা যা বলেছে, সব করেছি। গত পাঁচ বছর ধরে বাংলা নামটা কিছুতেই ওরা দিচ্ছে না'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা দুবার প্রস্তাব পাশ করেছিলাম। আমি নিজে দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি। ওরা বাংলা বিরোধী, বাংলার মনীষীদের বিরোধিতা করে বলেই নাম বদলে স্বীকৃতি দিল না। আমাদের সব বিষয়ে অপেক্ষা করতে হয়। আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষায় গেলে নামের ক্রম অনুযায়ী পিছনে বসতে হয়। আমাকেও অনেক জায়গায় সবার শেষে সুযোগ দেওয়া হয়'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'এক দিন আপনারা চলে যাবেন। বাংলার নামটা আমরা আদায় করে নিয়ে আসব'।
কেন পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলায় করার প্রস্তাব? মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি ছিল, বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ, ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল। এখন যেহেতু রাজ্যের নামের প্রথম অক্ষর 'W', তাই বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে অনেক পরে বলার সুযোগ পান এ রাজ্যের প্রতিনিধিরা। তাছাড়া পূর্ববঙ্গ বলে আর কিছু নেই। ফলে পশ্চিমবঙ্গের আরও কোনও মানে নেই। প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়নি, আবার খারিজও করা হয়নি। তবে বিদেশমন্ত্রকের পালটা যুক্তি, পড়শি দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে এ রাজ্যের প্রস্তাবিত নামটি এক হয়ে যাচ্ছে।
