Mamata Banerjee:  'আমি গর্বিত, বাংলার মানুষ আমাদের এই প্রকল্পেও এরকম আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়েছেন। আমাদের যে সকল সরকারি কর্মী ও আধিকারিক দিনরাত পরিশ্রম করে এই প্রকল্পকে এভাবে সাফল্যমন্ডিত করে চলেছেন তাঁদেরও আমার অভিনন্দন জানাই'।    

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 12, 2025, 10:13 PM IST
Mamata Banerjee: 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান', 'এখনও পর্যন্ত ক্যম্পে এসেছেন...' উচ্ছ্বসিত মমতা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য় সরকারের  'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে দারুণ সাড়া। 'এখনও পর্যন্ত ক্যাম্পে এসেছেন ৩০ লক্ষ মানুষ', এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, 'আমি গর্বিত, বাংলার মানুষ আমাদের এই প্রকল্পেও এরকম আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়েছেন'। 

নজরে ছাব্বিশ। পুজোর আগেই নয়া প্রকল্প ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নাম, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। এই প্রকল্পের জন্য ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য। বস্তুত, ২ অগাস্ট থেকে প্রকল্পের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই প্রকল্পের 'সাফল্যের খতিয়ান' তুলে ধরলেন মুখ্য়মন্ত্রী।

এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে মমতা লিখেছেন, '৩০ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই ক্যাম্পে এসেছেন। আমি গর্বিত, বাংলার মানুষ আমাদের এই প্রকল্পেও এরকম আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়েছেন। আমাদের যে সকল সরকারি কর্মী ও আধিকারিক দিনরাত পরিশ্রম করে এই প্রকল্পকে এভাবে সাফল্যমন্ডিত করে চলেছেন তাঁদেরও আমার অভিনন্দন জানাই'। 

 

এর আগে, নবান্নে  'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ছিলেন জেলাশাসক, পুলিস সুপার এবং বিভিন্ন কমিশনারেটের পুলিস কমিশনারা। বার্তা দেন, 'দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকলাম, কাজ করলাম না সেটা করলে হবে না। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্প ভালো করে করতে হবে। যার যা সমস্যা তার সমাধান করতে হবে। সকলকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে'। 

Mamata Banerjeecm mamata banerjeeAmader Para Amader Somadhan
