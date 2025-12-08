Mamata Banerjee: 'কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই নির্দেশিকা জারি করে দিয়েছে', ইন্ডিগো বিপর্যয়ে কেন্দ্রকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee:  'কেন্দ্রীয় সরকার অনুরোধ করছি, কিছু একটা করুন, যাতে অন্তত অর্ধেক বিমান চলতে পারে। বিকল্প কিছুটা ব্যবস্থা করুন। শুধু বলে দিলেই তো হবে, ট্রেনে করে যান'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 8, 2025, 04:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  'কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই নির্দেশিকা জারি করে দিয়েছে'। ইন্ডিগো বিপর্যয়ে এবার কেন্দ্রকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।  বললেন,  'জানি না, কী করছে! দেশের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, বিজেপি সরকার শুধু ভোট নিয়ে ভাবে। আর কীভাবে ভোট লুঠ করা যায়, নির্বাচন কমিশন, এজেন্সিকে ব্যবহার করা যায়! আমরা মানুষের কথা ভাবি। আমরা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছি। পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে'।

ছাব্বিশে আগে ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। এবারের গন্তব্য কোচবিহার। এদিন কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,  'বিকল্প কী? আমি একটা পরিকল্পনা বন্ধ করে দিলাম, জনগনের অন্য বিকল্পটা কী? আমি খুবই দুঃখিত। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে, কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই বেশিরভাগ ফ্লাইট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। ভাড়া ৩ হাজারে জায়গায় ৫০ হাজার হয়ে গিয়েছে। এমনকী, গতকাল এটা শুনলাম যে, যদি আপনি রিসেপশনের জন্য যেতে হয়, তাঁরা পৌঁছতে পারছে না। ভিডিয়ো কলে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমি এরকম অচলাবস্থা কখনও দেখিনি'।

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'এটা বিপর্যয়। কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা করুক। এখন মানুষের কাছে সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ।  ৭-৮ দিন ধরে কারা ভুগছে? কয়েক হাজার যাত্রী বিমানবন্দরে বসে রয়েছেন।  এটা কি সম্ভব? প্লেনে ২ ঘণ্টা লাগে, ট্রেনে ২৪ ঘণ্টা, ৩৫ লেগে যাবে। টিকিটও সহজে পাওয়া যাবে না'। বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার অনুরোধ করছি, কিছু একটা করুন, যাতে অন্তত অর্ধেক বিমান চলতে পারে। বিকল্প কিছুটা ব্যবস্থা করুন। শুধু বলে দিলেই তো হবে, ট্রেনে করে যান'।

