Mamata Banerjee: জয়নগরকাণ্ডে ফাঁসির সাজা! 'রাজ্যের ইতিহাস নজিরবিহীন', বললেন মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাস্টিস পেল জয়নগর। নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন! ২ মাসের মাথায় অভিযুক্ত মুস্তাকিন সর্দারকে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত। রাজ্য পুলিস ও বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে বার্তা, 'মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ কোনওভাবে বরদাস্ত করে না সরকার'।

আরও পড়ুন: Jaynagar Update: জয়নগরকাণ্ডে নজিরবিহীন রায়! নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনে ফাঁসির সাজা...

এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্য়মন্ত্রী লিখেছেন, 'জয়নগরে নাবালিকা খুন ও ধর্ষণে মামলায় ৬২ দিনে মাথায়, আজ অভিযুক্ত ফাঁসির সাজা দিয়েছে বারুইপুরের পকসো আদালত। এই ধরনের মামলায় মাত্র দু'মাসের মাথায় বিচার ও ফাঁসি সাজা রাজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন। রাজ্য পুলিস ও বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাজ্য সরকার মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ কোনওভাবেই বরদাস্ত করে না'।

The accused in the case involving the brutal rape and murder of a minor girl in Joynagar on 4.10.24 has been sentenced to death today by the POCSO court at Baruipur just within 62 days of the ghastly incident. Conviction and capital punishment in such a case in just over two…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 6, 2024