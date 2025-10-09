Mamata Banerjee: 'সামনে SIR, পেছনে মীরজাফর-স্যার! আগুন নিয়ে খেলবেন না', শাহের নাম না করে চড়া সুর মমতার...

Mamata Banerjee: 'সামনে SIR, পেছনে মীরজাফর-স্যার! আগুন নিয়ে খেলবেন না', শাহের নাম না করে চড়া সুর মমতার...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের পর এবার নজরে বাংলা। SIR-র প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যখন রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল, তখন ফের সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'SIR-র নাম করে NRC চক্রান্ত চলছে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'তাড়াহুড়ো করে যদি নাগরিকদের কোনওভাবে নাম বাদ দেওয়া হয়, বিজেপি কথায়। কোনও সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। তাহলে বলব, আগুন নিয়ে খেলবেন না'।
নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, 'সামনে কালীপুজো, দুর্গাপুজো, চট ফেস্টিভ্যাল আছে। জগদ্ধাত্রী পুজো আছে। চারিদিকে ডুবে আছে জলে, সেখানে ফিল্ড সার্ভের নাম করে তিনটে অফিসে বসে চারজন অফিসার BLO-দের ডেকে, থ্রেট করছেন। আর বলছেন, তাঁর ইচ্ছামতো কাজ তৈরিতে করতে হবে। বিহারে পেরেছিলেন, ওখানে বিজেপি সরকার আছে, ডাবল ইঞ্জিন সরকার। বিহারে পার্টি অফিস থেকে এবং এজেন্সি যা তৈরি করে দিয়েছিল, সেটা করেছেন। কিন্তু বাংলা একটু অন্যরকম। বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে'।
শাহের নাম না করে মুখ্য়মন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'সামনে SIR, পেছনে মীরজাফর-স্যার। SIR শুরু করার আগে, ওটা ফিল্ড সার্ভে নয়,টোপ। মানুষের কাছে যাওয়া নয়, কয়েকজন অফিসার ডেকে লিস্ট করা আর চেক করা। নির্বাচন হলে নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকে। কিন্তু এখনও নির্বাচন ঘোষণা করেনি। তাও কেন অফিসারদের তলব? কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে বসিয়ে কেখে, এখানে যিনি CEO, যার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। আশা করি, তিনি বেড়ে খেলবেন না। তিনি বড্ড বেশি অফিসারদের থ্রেট করছেন। SIR নামে করে NRC-র চক্রান্ত চলছে। এটা তার প্রমাণ'।
মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'মানুষ উত্সবের মেজাজে আছে। চারিদিকে দুর্যোগ এবং দুর্ভোগ, ২ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ভোটার লিস্ট, প্রত্যেকটা মানুষ তার সার্টিফিকেট দেবে, তারা তো নেই, বেড়াতে চলে গিয়েছে'। তাঁর প্রশ্ন, 'অসম সরকার কী করে বাংলার নাগরিকদের NRC নোটিশ পাঠাতে পারেন? SIR-র কাজ শুরু হওয়ার আগে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কি করে বলেন, দেড় কোটি ভোটারকে বাদ দিতে হবে? পার্টি অফিসে বসে পরিকল্পনা করছেন? ইলেকশন কমিশন স্ট্যাম্প মারবে'?
