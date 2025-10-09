English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mamata Banerjee: 'সামনে SIR, পেছনে মীরজাফর-স্যার! আগুন নিয়ে খেলবেন না', শাহের নাম না করে চড়া সুর মমতার...

Mamata Banerjee: 'চারিদিকে দুর্যোগ এবং দুর্ভোগ, ২ মাসের মধ্যে  সম্পূর্ণভাবে ভোটার লিস্ট,  প্রত্যেকটা মানুষ তার সার্টিফিকেট দেবে, তারা তো নেই, বেড়াতে চলে গিয়েছে'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 9, 2025, 07:22 PM IST
Mamata Banerjee: 'সামনে SIR, পেছনে মীরজাফর-স্যার! আগুন নিয়ে খেলবেন না', শাহের নাম না করে চড়া সুর মমতার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের পর এবার নজরে বাংলা। SIR-র প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যখন রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল, তখন ফের সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'SIR-র নাম করে NRC চক্রান্ত চলছে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'তাড়াহুড়ো করে যদি নাগরিকদের কোনওভাবে  নাম বাদ দেওয়া হয়, বিজেপি কথায়। কোনও সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। তাহলে বলব, আগুন নিয়ে খেলবেন না'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SIR IN Bengal: কমিশনের আভাস, SIR শেষ হওয়ার মাস তিনেক পরই ভোট! এবারও কি সেই এপ্রিলেই?

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, 'সামনে কালীপুজো, দুর্গাপুজো, চট ফেস্টিভ্যাল আছে। জগদ্ধাত্রী পুজো আছে। চারিদিকে ডুবে আছে জলে, সেখানে  ফিল্ড সার্ভের নাম করে তিনটে অফিসে বসে চারজন অফিসার BLO-দের ডেকে, থ্রেট করছেন। আর বলছেন, তাঁর ইচ্ছামতো কাজ তৈরিতে করতে হবে।  বিহারে পেরেছিলেন, ওখানে বিজেপি সরকার আছে, ডাবল ইঞ্জিন সরকার। বিহারে পার্টি অফিস থেকে এবং এজেন্সি যা তৈরি করে দিয়েছিল, সেটা করেছেন। কিন্তু বাংলা একটু অন্যরকম।  বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে'।

শাহের নাম না করে মুখ্য়মন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'সামনে SIR, পেছনে মীরজাফর-স্যার। SIR শুরু করার আগে, ওটা ফিল্ড সার্ভে নয়,টোপ।  মানুষের কাছে যাওয়া নয়, কয়েকজন অফিসার ডেকে লিস্ট করা আর চেক করা। নির্বাচন হলে নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকে। কিন্তু এখনও নির্বাচন ঘোষণা করেনি।  তাও কেন অফিসারদের তলব? কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে বসিয়ে কেখে,  এখানে যিনি CEO, যার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। আশা করি, তিনি বেড়ে খেলবেন না। তিনি বড্ড বেশি অফিসারদের থ্রেট করছেন। SIR নামে করে NRC-র চক্রান্ত চলছে। এটা তার প্রমাণ'।

আরও পড়ুন:  Mamata Banerjee: সোমবারই ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী, এবার দার্জিলিং থেকে... বড় আপডেট...

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'মানুষ উত্‍সবের মেজাজে আছে।  চারিদিকে দুর্যোগ এবং দুর্ভোগ, ২ মাসের মধ্যে  সম্পূর্ণভাবে ভোটার লিস্ট,  প্রত্যেকটা মানুষ তার সার্টিফিকেট দেবে, তারা তো নেই, বেড়াতে চলে গিয়েছে'। তাঁর প্রশ্ন, 'অসম সরকার কী করে বাংলার নাগরিকদের NRC নোটিশ পাঠাতে পারেন?  SIR-র কাজ শুরু হওয়ার আগে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কি করে বলেন, দেড় কোটি ভোটারকে বাদ দিতে হবে? পার্টি অফিসে বসে পরিকল্পনা করছেন? ইলেকশন কমিশন স্ট্যাম্প মারবে'?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
sirSIR in BengalMamata Banerjee
পরবর্তী
খবর

SIR IN Bengal: কমিশনের আভাস, SIR শেষ হওয়ার মাস তিনেক পরই ভোট! এবারও কি সেই এপ্রিলেই?
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather: নাছোড়বান্দা বর্ষার বিদায় কবে! ঘূর্ণাবর্তের আশঙ্কা কি ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষ...