Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
  • Mamata Banerjee gas crisis: গ্যাস বাইরে পাঠাবেন না, সংকট মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

Mamata Banerjee gas crisis: 'গ্যাস বাইরে পাঠাবেন না', সংকট মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

Mamata Banerjee gas crisis:    'গ্যাসের সাপ্লাই নিয়ে মানুষ চিন্তিত।  রান্নাঘর থেকে রেস্তোরাঁ, হোটেল, গেস্ট হাউস, অটো, কর্মাশিয়াল নানারকম আছে। আতঙ্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 11, 2026, 07:28 PM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধ'।  গোটা রাজ্য জুড়েই যখন গ্য়াসের তীব্র সংকট, তখন আবার একলাফে বাড়ল সিলিন্ডারের দামও। 'এখানকার গ্যাস বাইরে পাঠাবেন না', ডিলারদের 'অনুরোধ' করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'কোভিডের মতো আপদকালীন পরিস্থিতি মনে করে আমরা কাজ করব। দরকার হলে গ্য়াস সরবরাহের জন্য় গ্রিন চ্যানেল করব। কেউ বেশি গ্যাস মজুত করছে কিনা, পুলিসকে নজর রাখতে বলেছি'।

এক লাফে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে ৬০ টাকা। মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে? আজ, বুধবারই গ্যাস ডিলার ও সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মমতা।  বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'গ্যাসের সাপ্লাই নিয়ে মানুষ চিন্তিত।  রান্নাঘর থেকে রেস্তোরাঁ, হোটেল, গেস্ট হাউস, অটো, কর্মাশিয়াল নানারকম আছে। আতঙ্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে'।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'মানুষ ভাবছে একটি গ্যাস ফুরিয়ে গেলে ২৫ দিন লাগবে। পেট্রল, ডিজেলে সমস্যা হয়নি। সমস্যা হচ্ছে গ্যাসে। অল্প cng অটো আছে'। জানান, 'আজ সংশ্লিষ্ট দফতর, ইন্ডিয়ান ওয়েল, ভারত গ্যাস থেকে শুরু করে সবাইকে ডাকা হয়েছিল। প্রতিটি SOP করব। মিড-ডে মিলে যেন সমস্যা না হয়। হাসপাতাল, হস্টেলগুলিতে যেন সমস্য়া না হয়। আলোচনা থেকে বেরিয়েছে, মিড-ডে মিল, অঙ্গনওয়াড়ি, স্বাস্থ্য কোনও সমস্যা হবে না'।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'আমরা একটি অনুরোধ করলাম যে, ২৫ দিন কেন বললেন? ওরা বললেন, আগে ২ লক্ষ চাহিদা ছিল। আতঙ্কের জন্য ৬ লক্ষ চাহিদা হয়ে গিয়েছে। সার্ভার খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমরা  বলেছি, যাদের একটা ফুরিয়ে গিয়েছে, তাদের একটা দিন। ২৫ দিন আগে যে নিয়েছে, তাকে দরকার হলে একটা অন্তত নিতে দিন। প্রতিটি কত সাপ্লাই আছে, আমাদের জানান। গ্যাস তো ভারত সরকার আমদানি করে, যতদিন না পাঠাতে পারছে, ততদিন একটা রেশনিং ব্যবস্থা চালু করুন'।

রেশন কেরোসিনের জোগান বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, 'ওর অসম্মত হয়নি। কার্যক্ষেত্রে বুঝব। cng গ্যাস সাপ্লাই করতে বলেছি যাতে অটো চালকরা পেতে পারে। আমরা সহযোগিতা করব'। বলেন, 'দুঃশ্চিন্তা হয় বলে আলু ওঠার আগে পর্যন্ত স্টোরে রাখি যাতে মানুষ ন্যায্য় মূল্যে পাই। ওদের বলেছিল ২৫ দিন বেঁধে দেবেন না। মুখ্যসচিব রোজ নজর রাখবে'।

