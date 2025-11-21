TMC: মতুয়াগড়ে মঙ্গলে মমতা, সংগঠন সাজাতে সোমে মেগা বৈঠক অভিষেকের...

TMC: মতুয়াগড়ে মঙ্গলে মমতা, সংগঠন সাজাতে সোমে মেগা বৈঠক অভিষেকের...
TMC: SIR-র বিরোধিতায় ফের পথে মুখ্যমন্ত্রী। এবার মতুয়াগড় বনগাঁ জনসভা ও মিছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-র বিরোধিতায় ফের পথে মুখ্যমন্ত্রী। এবার মতুয়াগড় বনগাঁ জনসভা ও মিছিল। কবে? ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার। সোমবার আবার তৃণমূলের মেগা বৈঠক। সেদিন সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও সাংগঠনিক পদাধিকারীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়।
রাজ্য়ে SIR নিয়ে প্রথম থেকে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। বস্তুত, যেদিন রাজ্যে SIR শুরু হয়, সেদিন ধর্মতলায় আম্বেদকরের মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেক। এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার অবিলম্বের রাজ্য়ে SIR বন্ধের দাবি জানিয়ে মুথ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লেখেন মমতা। চিঠিতে উল্লেখ, SIR বিপজ্জনক সীমা পৌঁছে গিয়েছে। যেভাবে SIR করা হচ্ছে, তাতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছে, একইসঙ্গে বিপজ্জনকও'।
এদিকে SIR নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত মতুয়ারা। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের আশঙ্কায় অনশনে বসেছিলেন মতুয়াদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে বনগাঁর জনসভা ও মিছিল করতে চলেছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী। আগামী মঙ্গলবার বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে জনসভা করবেন মমতা। তারপর চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরবাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত মিছিলেও হাঁটবেন তিনি। যা অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
এদিকে SIR বিরোধিতা যেদিন বনগাঁ জনসভা ও মিছিল করবেন, তার আগেরদিনই মেগা বৈঠকে অভিষেক। নজরে ছাব্বিশ। সময় বিকেল চারটে। সোমবার দলের সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও সাংগঠনিক পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।
