West Bengal Assembly Election 2026: মোদীকে চ্যালেঞ্জ করবেন সিঙ্গুরের মাটিতেই! ২৮ তারিখ মমতার মেগা সভায় বড় ঘোষণার আভাস...

West Bengal Assembly Election 2026:  দশ বছর পার। ছাব্বিশে ফের বঙ্গ রাজনীতিতে আলোচনায় চলে এল সিঙ্গুর। রবিবার সিঙ্গুরে জনসভা করেছেন মোদী। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 20, 2026, 04:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে ভোটে নজরে সেই সিঙ্গুর। দিন কয়েক আগে ন্যানো হারানো জমিতে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু বড় কোনও ঘোষণা নয়, বরং মোদীর গোল গোল ভাষণে 'হতাশ' অনেকেই। এবার সিঙ্গুরে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবে? সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২৮ জানুয়ারি।  এখনও পর্যন্ত যা খবর, সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে বড় কোনও ঘোষণা করতে চলেছেন মমতা।

আরও পড়ুন:  West Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় বাজেট পেশেও বড় চমক! এবছর ফেব্রুয়ারির একদম শুরুতেই...

দশ বছর পার। সাল ২০০৬। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তখন রাজ্যে ক্ষমতায় বামেরা। স্লোগান উঠেছিল, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। সিঙ্গুরের টাটাদের ন্যানো কারখানা তৈরির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবল আন্দোলনের মুখে একলাখি গাড়ির কারখানা চলে গিয়েছিল গুজরাটে। এরপর ২০১১ সালে রাজ্য় পালাবদল। প্রথমবার কুর্সিতে বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।

মাঝে হয়ে গিয়েছে আরও দুটি বিধানসভা নির্বাচন। ২০১৬ ও ২০২১-এও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরেছে তৃণমূল। সামনে আরও একটি বিধানসভা নির্বাচন। ছাব্বিশে ফের বঙ্গ রাজনীতিতে আলোচনায় চলে এল সিঙ্গুর। বঙ্গ সফরে এসে রবিবার সিঙ্গুরে জনসভা করেন মোদী।  অনেকেই আশা করেছিলেন যে, সিঙ্গুর থেকে থেকে হয়তো শিল্প নিয়ে বার্তা দেবেন তিনি। কিন্তু কোথায় কী! মোদী সাফ জানিয়ে দেন, আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকলেই তবেই বিনিয়োগ আসবে। এখানে সবকিছুতেই সিন্ডিকেট ট্যাক্স বসিয়ে রাখা হয়েছে। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সবাই একটাই আশা নিয়ে এসেছে যে আসল পরিবর্তন চাই। সবাই ১৫ বছরের মহা জঙ্গলরাজতে পরিবর্তন করতে চায়। এনডিএ বিহারে জঙ্গলরাজকে আটকেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গে মহা জঙ্গলরাজকে পরিবর্তন করতে তৈরি হবে'। তাঁর কথায়, 'এমন একটা সময় সিঙ্গুরে এসেছি যখন দেশে বন্দেমাতরম ১৫০ বছর পালন হচ্ছে। পুরো সংসদ,দেশ বঙ্কিম চন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। হুগলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ আলাদা। এখানেই তিনি বন্দেমাতরমকে পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন। বিজেপি সরকার দিল্লিতে ইন্ডিয়াগেটের সামনে সুভাষবাবুর প্রতিমা লাগিয়েছে। আন্দোমান নিকোবরে নেতাজির নামে দ্বীপের নাম রাখা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি কর্মসূচি আগে ২৪/২৫ তারিখ শুরু হতো। আমরা তা পরিবর্তন করে ২৩ জানুয়ারি সুভাষবাবুর জন্মদিনে শুরু করে গান্ধীর ২ অক্টোবর শেষ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।

এদিকে সিঙ্গুরে  ওয়্যারহাউস তৈরি করার জন্য  নাহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডকে ১১.৩৫ একর জমি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। ই জমিতেই তৈরি হবে আমাজন ও ফ্লিপকার্টের মতো অনলাইন সংস্থার নতুন ওয়্যারহাউস। হবে বিপুল কর্মসংস্থান।

রাজ্যের বিনিয়োগ টানতে প্রতিবছরই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজন করে রাজ্য় সরকার। সামনেই বিধানসভা ভোট। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বদলে এবার হল Business & Industry Conclave, 2025। কবে? গত সপ্তাহে। সেই সম্মেলনেই সিঙ্গুরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ওয়্যারহাউস গড়তে জমি চেয়েছিল নাহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। জমি দিচ্ছে  রাজ্য় সরকার।

আরও পড়ুন:  Nadia Fire: পুড়িয়ে মারার চেষ্টায় বিজেপি নেতার তাঁতঘরে আগুন! পুড়ে ছাই লক্ষ টাকার সামগ্রী..

