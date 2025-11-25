Mamata Banerjee: SIR-র বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন! এবার মালদহ ও মুর্শিদাবাদের সভা মুখ্যমন্ত্রীর, ডিসেম্বরেই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-র বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন। বনগাঁর পর এবার মালদহ আর মুর্শিদাবাদ। ৩ ডিসেম্বর মালদহের গাজোলে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরের দিন অর্থাত্ ৪ তারিখ সভা হবে বহরমপুরে।
রাজ্য়ে SIR নিয়ে প্রথম থেকে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। বস্তুত, যেদিন রাজ্যে SIR শুরু হয়, সেদিন ধর্মতলায় আম্বেদকরের মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেক। আজ বনগাঁয় জনসভা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যদি অনুপ্রবেশের জন্যেই SIR হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন! রাজস্থানে নাটক করছেন কেন! বাংলা-সহ চার রাজ্যে নির্বাচন একই সঙ্গে। বাংলা বাদে আর কোথাও SIR হচ্ছে না, কেন'? বলেন, 'বাংলাকে পছন্দ না! বাংলাকে জব্দ করতে চাইছো, বাঙালিকে, বাংলা ভাষাকে স্তব্ধ করতে চাইছ'?
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলায় বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে। তিনি বলেন, 'বাংলা দখল করতে গিয়ে গুজরাট হারাবে, দেশ হারাবে। তৃণমূলের কেউ কিছু না করলেও তাঁকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বিজেপির চুরি করলেও কিছুই হয় না। এসআইআর আতঙ্কে ৩৫-৩৬ জনের মৃত্যু। ১০ জন বিএলও হাসপাতালে ভর্তি। কৃষ্ণনগরে রিঙ্কু মৃত্যুর আগে চিঠি লিখে গিয়েছে। লিখেছে আমার মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। তাহলে কার কথায় চলছে? ইন্টারনেট নেই। হোয়াটসঅ্যাপ নেই। রামের জায়গায় শ্যাম চলে যাচ্ছে। ড্রাফ্ট লিস্ট বেরলে বুঝতে পারবেন কী হয়'।
এদিকে বনগাঁ থেকে সড়কপথে কলকাতা ফেরার পথে বিক্ষোভের মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। বারাসতে যশোর রোডে তাঁর কনভয় আটকে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃতের চোখ উধাও হয়ে গিয়েছে। । ঘটনাস্থলেই মাইকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, 'সঠিক তদন্ত হবে। যদি অপরাধ সত্যি প্রমাণিত হয়, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মৃতের পরিবারকে একজনকে চাকরি দেওয়া হবে'। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে, খোদ স্বাস্থ্যসচিব তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে খবর।
