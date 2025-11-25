English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Mamata Banerjee: SIR-র বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন! এবার মালদহ ও মুর্শিদাবাদের সভা মুখ্যমন্ত্রীর, ডিসেম্বরেই...

SIR-র বিরুদ্ধে লাগাতার  আন্দোলন। বনগাঁর পর এবার মালদহ আর মুর্শিদাবাদ। ৩ ডিসেম্বর মালদহের গাজোলে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরের দিন অর্থাত্‍ ৪ তারিখ সভা হবে বহরমপুরে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 25, 2025, 10:18 PM IST
Mamata Banerjee: SIR-র বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন! এবার মালদহ ও মুর্শিদাবাদের সভা মুখ্যমন্ত্রীর, ডিসেম্বরেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-র বিরুদ্ধে লাগাতার  আন্দোলন। বনগাঁর পর এবার মালদহ আর মুর্শিদাবাদ। ৩ ডিসেম্বর মালদহের গাজোলে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরের দিন অর্থাত্‍ ৪ তারিখ সভা হবে বহরমপুরে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SIR in Bengal: SIR নিয়ে বড় খবর! ২০ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম বিলি হলেও ফেরত আসেনি, ডেডলাইন কি আজই শেষ হল?

রাজ্য়ে SIR নিয়ে প্রথম থেকে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। বস্তুত, যেদিন রাজ্যে SIR শুরু হয়, সেদিন ধর্মতলায় আম্বেদকরের মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেক। আজ বনগাঁয় জনসভা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যদি অনুপ্রবেশের জন্যেই SIR হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন! রাজস্থানে নাটক করছেন কেন! বাংলা-সহ চার রাজ্যে নির্বাচন একই সঙ্গে।  বাংলা বাদে আর কোথাও SIR হচ্ছে না, কেন'? বলেন,  'বাংলাকে পছন্দ না! বাংলাকে জব্দ করতে চাইছো, বাঙালিকে, বাংলা ভাষাকে স্তব্ধ করতে চাইছ'?

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলায় বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে। তিনি বলেন,  'বাংলা দখল করতে গিয়ে গুজরাট হারাবে, দেশ হারাবে। তৃণমূলের কেউ কিছু না করলেও তাঁকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বিজেপির চুরি করলেও কিছুই হয় না। এসআইআর আতঙ্কে ৩৫-৩৬ জনের মৃত্যু। ১০ জন বিএলও হাসপাতালে ভর্তি। কৃষ্ণনগরে রিঙ্কু মৃত্যুর আগে চিঠি লিখে গিয়েছে। লিখেছে আমার মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। তাহলে কার কথায় চলছে? ইন্টারনেট নেই। হোয়াটসঅ্যাপ নেই। রামের জায়গায় শ্যাম চলে যাচ্ছে। ড্রাফ্ট লিস্ট বেরলে বুঝতে পারবেন কী হয়'।

এদিকে বনগাঁ থেকে সড়কপথে কলকাতা ফেরার পথে বিক্ষোভের মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। বারাসতে যশোর রোডে তাঁর কনভয় আটকে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃতের চোখ উধাও হয়ে গিয়েছে।  । ঘটনাস্থলেই মাইকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, 'সঠিক তদন্ত হবে। যদি অপরাধ সত্যি প্রমাণিত হয়, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মৃতের পরিবারকে একজনকে চাকরি দেওয়া হবে'। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে, খোদ স্বাস্থ্যসচিব তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে খবর।

আরও পড়ুন:   Mamata Banerjee: সরকারি হাসপাতাল থেকে লোপাট মৃতের চোখ! বনগাঁ থেকে ফেরার পথে বিক্ষোভ সামলালেন মুখ্যমন্ত্রী...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in BengalMamata BanerjeeMaldaactor from Murshidabad
পরবর্তী
খবর

Missing Student: সামনে মাধ্যমিক, পড়ার জন্য বাবার মার! চললাম বলে ফিরল না ঋত্বিক...
.

পরবর্তী খবর

Mamata Banerjee: SIR-র জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ! 'রাজনৈতিক দলের চাপেই...' বিস্ফোরক...