Mamata Banerjee: পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন। সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 22, 2025, 09:13 PM IST
Mamata Banerjee: ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী, মঙ্গলে যাচ্ছেন বর্ধমানে, 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশ। ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার যাচ্ছেন বর্ধমানে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন। সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকও।

যেদিন বর্ধমানে পৌঁছবেন, সেদিনই প্রশাসনিক বৈঠক। মঙ্গলবারই  বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পূ্র্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক কর্তা, সাংসদ, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধিরা তো বটেই, প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির থাকবেন আরও অনেকেই।  বেশ কিছু উপভোক্তার হাতে মুখ্যমন্ত্রী পাট্টাও তুলে দেবেন বলে খবর।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে এখন সাজো সাজো রব বর্ধমানে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি, বিধায়ক  রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২৬ অগাস্ট দুপুর ১২টায় দুই জেলাকে নিয়ে প্রশাসনিক সভা হবে। ছু প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন, পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। দুই জেলারই জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।  প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুল মাঠ নিয়ে প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠক করেছেন। সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Mamata Banerjeecm mamata banerjeeBurdwan
