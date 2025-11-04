English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR In Bengal: মমতার ডাকে SIR-র বিরোধিতায় শহরে মিছিল, রাজপথে জনজোয়ার....

SIR In Bengal:  বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা দাবিতে রেড রোডে আম্বেদকরের মূর্তি পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত তৃণমূলের মেগামিছিল।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 4, 2025, 05:08 PM IST
SIR In Bengal: মমতার ডাকে SIR-র বিরোধিতায় শহরে মিছিল, রাজপথে জনজোয়ার....
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা দাবিতে তৃণমূলের মেগামিছিল। যেদিন থেকে রাজ্যজু়ড়ে শুরু হল SIR, সেদিনই SIR-র বিরোধিতায় পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে অভিষেক। রেড রোডে আম্বেদকরের মূর্তি পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত সংবিধান হাতে মিছিলে হাঁটলেন মমতা।  

নজরে ছাব্বিশ। বিহারের পর বাংলায়ও SIR। আজ, মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে ভোটারদের বাড়ি পাড়ি যাবেন বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-রা। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে দেখবেন তাঁরা। কিন্তু এই SIR নিয়ে আতঙ্কিত অনেকেই। এমনকী, রাজ্যে বেশ কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। প্রতিবাদে এবার পথে তৃণমূল।

গত শুক্রবারই BLO-দের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন অভিষেক। SIR আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন বিজেপিকে। একইসঙ্গে দলীয় নেতৃত্বকেও দিয়েছিলেন নির্দেশ ও বার্তা।  অভিষেকের সাফ কথা, '৩ দিন আগে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন S.I.R করেছে। এটা হল চুপি চুপি ভোটের কারচুপি। তৃণমূল কংগ্রেস একে আইনত টেক আপ করছে। পাশাপাশি রাস্তায় নেমে আন্দোলন হবে। একের পর এক দুঃখজনক ঘটনা সামনে এসেছে। পানিহাটিতে ভয়ে আতঙ্কে আত্মহত্যা। সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন। দিনহাটায় বিষপান। গতকাল ইলামবাজারে আত্মহত্যা করেছেন একজন। আজকেও টিটাগড়ে ২৮ বছরের এক মহিলা কাকলি সরকার আত্মহত্যা করেছেন। যোগ্য মানুষের না্ম বাদ গেলে আন্দোলন দিল্লিতে নিয়ে যাব'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

sir SIR in Bengal Mamata Banerjee
