Mamata Banerjee: ভবিষ্যতে আমার ওপর কোনও অত্যাচার হলে প্রধানমন্ত্রী দায়ী থাকবেন: বিস্ফোরক মমতা
Mamata Banerjee: 'বাংলা হারতে শেখেনি। বাংলা কখনও হারেনি। বাংলা হারবেও না'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যদি ভবিষ্যতে আমার ওপর কোনও অত্যাচার হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী দায়ী থাকবেন'। মহামিছিলে রণংদেহী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'ওদের এক নেতার ভিডিও দেখছিলাম। বলছে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। এবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ করে ঘিরে নেব। কালীঘাট ঘিরে নেব। আমি বলছি করে দেখা। বুকের পাটা থাকলে করে দেখা'।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: বাঙালি-মহিলা মুখ্যসচিবকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল, ওরা ব্যাভিচারী: মহামিছিলে রণহুংকার মমতার
মমতা বলেন, 'মিটিং (ব্রিগেড) করার আগে আপনারা কী করলেন? শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা করলেন? লজ্জা থাকা দরকার। আমরা হামলার বদলে হামলা করব না। তবে আমরা আর সহ্য করব না। আগে বলেছি, বদলা নয় বদ চাই। এ বার বলছি, বিজেপি হটাও'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'বাংলা হারতে শেখেনি। বাংলা কখনও হারেনি। বাংলা হারবেও না'।
মমতার আরও বক্তব্য, 'পুলিশকে থ্রেট করে লাভ নেই। ওরা নিজেদের চাকরিটা যোগ্যতা দিয়ে করে। তোমরা ঘেঁচু করবে। আমরা যেটা বলি আমরা সেটা করি। সবাই মিলে জোট বাধুন। সুপ্রতিমকে কেন সরালে? কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে কেন সরালেন? টাকা দিলে ভোটটা দেবেন না। টাকা ঢোকাবেন, আমরাও সজাগ দৃষ্টিতে নজর রাখবো।আর একটা লোক আছে তার প্রথম অক্ষর সু,আগে টাকা খেতে পারতো না। এখন কোটি কোটি টাকা। তৃণমূলের মতো দেশে একটা পার্টি দেখাও,যারা মানুষের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত'।
মমতা বলেন, '২৬ এই বিজেপির সরকার পড়ে যাবে। আগে নিজের ছিদ্র ঠিক করো। তুমি বলেছো, চুন চুনকে মারেঙ্গে। এটা আমরা বলব না, এটা সংসদীয় ভাষার বিরুদ্ধে। এবার আমাদের আসন আরও বাড়বে। ছক্কা মেরে অক্কা করে দিতে হবে বিজেপিকে'। তৃণমূলনেত্রী সাফ কথা, 'কোনও রাজ্যকে টার্গেট করোনি। তাহলে বাংলা কেন? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি কেন বাংলায়? মানুষ জবাব চাইবে না? তোমার পরিবর্তন হবে না। আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে'।
যেদিন রাজ্যে ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হল, তার পরের দিনই পথে মমতা। আজ, সোমবার গ্য়াসের মুল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনায় ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলেন হাঁটলেন তিনি। মিছিলের একেবারে প্রথমসারিতে ছিলেন বিরহা হাঁসদা, সায়নী ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, নয়না দাস প্রমুখ।
মিছিল শেষে ডোরিনা ক্রসিংয়ে মমতা বলেন, ‘এই মিছিল ইলেকশনের আগেই ঠিক করা ছিল। কারণ,গ্যাসের দাম যে ভাবে বেড়েছে সে জন্য এই কর্মসূচি নিয়েছি'। তাঁর অভিযোগ, 'ভোটের আগে গ্য়াসে সার্ভার বন্ধ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে কেন্দ্র'। তাঁর কথায়, 'আমি গ্যাস কোম্পানিগুলির সঙ্গে মিটিং করে জেনেছি, সঙ্কট নেই। আমরা বলছি সার্ভার ওপেন করুন। কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে। ক্যাশ দিয়ে লাভ নেই। গ্যাস দিন মানুষকে'।
আরও পড়ুন: BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: ভবানীপুর-নন্দীগ্রামে শুভেন্দু, খড়গপুরে দিলীপ— প্রথম তালিকায় বড় চমক বিজেপির
