Mamata Banerjee:   'SIR বিপজ্জনক সীমা পৌঁছে গিয়েছে। যেভাবে SIR করা হচ্ছে, তাতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছে, একইসঙ্গে বিপজ্জনকও'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 20, 2025, 05:35 PM IST
Mamata Banerjee: 'অবিলম্বে SIR বন্ধ করুন', মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীরর!

জি ২৪ ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিপজ্জনক সীমা পৌঁছে গিয়েছে'। রাজ্যে অবিলম্বে SIR বন্ধের দাবি জানিয়ে এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে উল্লেখ, 'যেভাবে SIR করা হচ্ছে, তাতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছে, একইসঙ্গে বিপজ্জনকও'।

রাজ্য়ে SIR নিয়ে প্রথম থেকে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। বস্তুত, যেদিন রাজ্যে SIR শুরু হয়, সেদিন ধর্মতলায় আম্বেদকরের মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠিতে উল্লেখ, 'আমি আপনাকে চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। SIR বিপজ্জনক সীমা পৌঁছে গিয়েছে। যেভাবে SIR করা হচ্ছে, তাতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছে, একইসঙ্গে বিপজ্জনকও'।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'ন্যূনতম প্রস্তুতি, পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও স্বচ্ছ নির্দেশিকার না থাকায় প্রথমদিন থেকে গোটা প্রক্রিয়াটি কার্যত প্রহসনের পরিণত হয়েছে।  প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। কী কী নথি লাগবে, তা স্পষ্ট নয়। প্রত্যেকটি ভোটারের সঙ্গে দেখা করাও কার্যত অসম্ভব। এভাবে চলতে থাকতে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেবে'।

মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের ভোটেই কি আপনি জিতে এসেছেন? দয়া বিষয়টি অবিলম্বে জনসমক্ষে পরিষ্কার করুন'। তাঁর সাফ কথা, 'তৃণমূল কংগ্রেসের হুমকি, হুশিয়ারি, মিথ্যাচার এবং অসংখ্য গুন্ডামির মধ্যেও ভারতের নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করছে। আর যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে এই বাস্তবতাকে মানতে না পারেন, তাহলে তাঁর উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করা'।

 

গত ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ফর্ম বিল করছেন BLO-রা। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করার জন্য পোর্টালও খুলেছে নির্বাচন কমিশন।

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

SIR in Bengalcm mamata banerjeeChief election commission
