Mamata Banerjee: 'অবিলম্বে SIR বন্ধ করুন', মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীরর!
Mamata Banerjee: 'SIR বিপজ্জনক সীমা পৌঁছে গিয়েছে। যেভাবে SIR করা হচ্ছে, তাতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছে, একইসঙ্গে বিপজ্জনকও'।
জি ২৪ ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিপজ্জনক সীমা পৌঁছে গিয়েছে'। রাজ্যে অবিলম্বে SIR বন্ধের দাবি জানিয়ে এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে উল্লেখ, 'যেভাবে SIR করা হচ্ছে, তাতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছে, একইসঙ্গে বিপজ্জনকও'।
আরও পড়ুন: Belgharia SIR shocking case: ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে! ২০০২-এর লিস্টে নাম না থাকায় SIR আতঙ্কে রেললাইনে ঝাঁপ বেলঘরিয়ার বৃদ্ধের...
রাজ্য়ে SIR নিয়ে প্রথম থেকে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। বস্তুত, যেদিন রাজ্যে SIR শুরু হয়, সেদিন ধর্মতলায় আম্বেদকরের মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠিতে উল্লেখ, 'আমি আপনাকে চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি। SIR বিপজ্জনক সীমা পৌঁছে গিয়েছে। যেভাবে SIR করা হচ্ছে, তাতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছে, একইসঙ্গে বিপজ্জনকও'।
মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'ন্যূনতম প্রস্তুতি, পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও স্বচ্ছ নির্দেশিকার না থাকায় প্রথমদিন থেকে গোটা প্রক্রিয়াটি কার্যত প্রহসনের পরিণত হয়েছে। প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। কী কী নথি লাগবে, তা স্পষ্ট নয়। প্রত্যেকটি ভোটারের সঙ্গে দেখা করাও কার্যত অসম্ভব। এভাবে চলতে থাকতে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেবে'।
মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের ভোটেই কি আপনি জিতে এসেছেন? দয়া বিষয়টি অবিলম্বে জনসমক্ষে পরিষ্কার করুন'। তাঁর সাফ কথা, 'তৃণমূল কংগ্রেসের হুমকি, হুশিয়ারি, মিথ্যাচার এবং অসংখ্য গুন্ডামির মধ্যেও ভারতের নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করছে। আর যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে এই বাস্তবতাকে মানতে না পারেন, তাহলে তাঁর উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করা'।
SIR প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়ে এবং তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি তুলে আজ পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী @MamataOfficial মহাশয়া নির্বাচন কমিশনকে তিন পৃষ্ঠার একটি পত্র পাঠিয়েছেন। একটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে তিনি বারবার এক… pic.twitter.com/Y0JqBIieqB
— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) November 20, 2025
গত ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ফর্ম বিল করছেন BLO-রা। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করার জন্য পোর্টালও খুলেছে নির্বাচন কমিশন।
আরও পড়ুন: West Bengal Primary Teacher Recruitment: অনুত্তীর্ণ প্রার্থীরা ফের পরীক্ষায় বসতে পারবেন? প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে বড় আপডেট!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)