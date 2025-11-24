Mamata Banerjee: SIR-র জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ! 'রাজনৈতিক দলের চাপেই...' বিস্ফোরক মমতা, কড়া চিঠি কমিশনকে...

Mamata Banerjee: SIR-র জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ! 'রাজনৈতিক দলের চাপেই...' বিস্ফোরক মমতা, কড়া চিঠি কমিশনকে...
Mamata Banerjee: 'জেলা অফিসগুলিতে যখন এই কাজগুলি করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পেশাদার কর্মী আগে থেকেই আছেন, তখন কেন সিইও-এর দপ্তর সম্পূর্ণ এক বছরের জন্য একই কাজের জন্য বহিরাগত সংস্থাকে নিয়োগ করতে উদ্যোগী হল'?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় দক্ষ কর্মী রয়েছে। SIR-র এন্ট্রি অপারেটর পদে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের কী প্রয়োজন? মুখ্য নির্বাচব কমিশনারকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্রুত হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি।
এ রাজ্যে SIR-র এন্ট্রি অপারেটর পদে এক হাজার অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন। সঙ্গে ৫০ জন সফটওয়ার ডেভালপারও। চাকরি মেয়াদ ১ বছর। কারণ, এই কাজের জন্য অস্থায়ী কর্মী, বাংলার সহায়তা কর্মীদের নিয়োগ করা যাবে না। সব জেলার DEOকে নোটিস পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানতে চেয়েছেন, 'জেলা অফিসগুলিতে যখন এই কাজগুলি করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পেশাদার কর্মী আগে থেকেই আছেন, তখন কেন সিইও-এর দপ্তর সম্পূর্ণ এক বছরের জন্য একই কাজের জন্য বহিরাগত সংস্থাকে নিয়োগ করতে উদ্যোগী হল'? চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'প্রথাগতভাবে, জেলা অফিসগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি কর্মী নিয়োগ করে থাকে। যদি কোনও জরুরি প্রয়োজন হয়ও, তবুও ডিইও-দের নিজস্ব কর্মীদের দিয়ে সেই কাজ করানোর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'সিইও-এর অফিস কেন জেলা অফিসগুলির হয়ে এই ভূমিকা পালন করছে? প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে নিয়োগ হওয়া কর্মীদের চাকরির শর্তাবলী বা চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতার দিক থেকে বর্তমানে নিযুক্ত কর্মীদের থেকে কী এমন বিশেষ পার্থক্য থাকছে? এই অনুশীলনটি কি কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য করা হচ্ছে'?
কলকাতা-সহ রাজ্যে বিভিন্ন পুর এলাকায় বহুতলে বুথ করার যে পরিকল্পনা করেছেন, তারও বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, এই 'পরিকল্পনা অত্যন্ত সমস্যাজনক। সবসময় সরকারি বা আধা সরকারি সংস্থাতেই বুথ হয়। এখন যদি বেসরকারি বিল্ডিংয়ে বুথ করা হয়, সেক্ষেত্রে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হবে। ভোটদানে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ তুলনায় বাড়তি সুবিধা পাবেন আবাসনের বাসিন্দারা'।
