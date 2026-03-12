English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
  • Mamata Banerjee: SP-DM-দের সরিয়ে দিলে ভোটের পর আবার নিজের জায়গায় বসিয়ে দেব, কমিশনকে চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

Mamata Banerjee: 'SP-DM-দের সরিয়ে দিলে ভোটের পর আবার নিজের জায়গায় বসিয়ে দেব', কমিশনকে চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

Mamata Banerjee:  রাজ্যে SIR শেষ। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এবার ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কমিশন। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 12, 2026, 09:30 PM IST
Mamata Banerjee: 'SP-DM-দের সরিয়ে দিলে ভোটের পর আবার নিজের জায়গায় বসিয়ে দেব', কমিশনকে চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে রাজ্যে। জেলাশাসক ও পুলিস সুপারকে 'নির্ভয়ে'কাজ করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা,  'কমিশন সরিয়ে দিলে নির্বাচনের পর আবার নিজের জাগায় বসিয়ে দেবে রাজ্য'।

মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। গোটা রাজ্য জুড়েই যখন গ্য়াসের তীব্র সংকট, তখন আবার একলাফে বাড়ল সিলিন্ডারের দামও। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী।  কবে? আজ,বৃহস্পতিবার। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গ ওঠে। জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কাউকে ভয় পেয়ে কাজ করতে হবে না। কমিশন সরিয়ে দিল নির্বাচনের পর আবার নিজ নিজ জাগায় বসিয়ে দেব রাজ্য'। 

এদিকে রাজ্যে SIR শেষ। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এবার ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কমিশন। বস্তুত, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (EC) দফতর জরুরি নির্দেশও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে র সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (EC)দফতরের নির্দেশ
---
১) চলতি সপ্তাহেই সব বুথকে তৈরি করে ফেলতে হবে

২) পানীয় জল, দরজা, জানলা, বিদ্যুৎ-সহ বয়স্কদের জন্য ঢোকা ও বেরোনোর জায়গা ঠিক করতে হবে

৩) বুথের ভিতরে ক্যামেরা লাগানোর জায়গা ঠিক করতে হবে

৪) যে গাড়িগুলি ভোটের দিন টহলদারির কাজে ব্যবহার করা হবে, সেই গাড়ির মাথায় এখুনি ক্যামেরা লাগিয়ে টেস্ট করে রাখতে হবে

৫) যেসব বুথে ১২০০-র বেশি ভোটার আছেন, সেটিকে দুই ভাগে ভাগ করে অক্সিলিয়ারি বুথের চিহ্নিতকরণ করতে হবে। সাপ্লিমেন্টিয়ারি তালিকা প্রকাশ করা হলে তা এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে

৬) কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে

এখন প্রশ্ন একটাই, কবে ও কত দফায় ভোট হবে বাংলায়? কমিশন সূত্রের খবর, অন্তত দু'দফায় ভোট হতে পারে রাজ্যে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন সম্ভবত দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। মূলত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করেই ভোটগ্রহণের দফা কমানোর কথা ভাবা হচ্ছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।
 
সম্প্রতি কলকাতা এসেছিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বাধীন কমিশনের ফুলবেঞ্চ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনের ফুলবেঞ্চেক সদস্যরা। সূত্রের খবর, বৈঠকে বিজেপি, সিপিআই(এম), কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলি এক বা সর্বাধিক ২ দফায় ভোট করানোর দাবি জানিয়েছে। বিরোধীদের মতে, বেশি দফায় ভোট হলে দুষ্কৃতীদের এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ থাকে। তাই অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে কম দফায় ভোট হওয়া অত্যন্ত জরুরি

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Mamata BanerjeeMamata Banerjees Message to DM SPWest Bengal Assembly Election 2026
