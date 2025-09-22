English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee On GST Reforms:  'কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কৃতিত্ব নেই। আমি প্রথম দাবি করেছিলাম চিঠি লিখে যে, ইনসিওরেন্স থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া উচিত। আগে জিরেতে জিএসটি ছিল, হিরেতে নয়'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 22, 2025, 04:43 PM IST
Mamata Banerjee On GST Reforms: 'আগেই কেটেছে ১ হাজার কোটি, আরও ২০ হাজার টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়ে গেল', GST তোপ মমতার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর মুখে স্বস্তি। আজ, সোমবার থেকে সারা দেশে লাগু হয়ে গেল জিএসটি-র নতুন কর কাঠামো। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'জিএসটি নিয়ে মনে রাখবেন যেটা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কৃতিত্ব নেই। আমি প্রথম দাবি করেছিলাম চিঠি লিখে যে, ইনসিওরেন্স থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া উচিত। আগে জিরেতে জিএসটি ছিল, হিরেতে নয়'।

পুজো আসছে। বাংলায় এখন উত্‍সবের আমেজ। প্রতিবারের মতো এবার পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। এদিন খিদিরপুর  ২৫ পল্লীতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের এক পয়সাও খরচ হয়নি।  সব টাকাটা গিয়েছে রাজ্য় সরকারের কোষাগার থেকে। ক্রেডিট নিচ্ছেন একজন! আত্মনির্ভরতার কথা বলছেন! টাকা দেবেন তো'? মমতার সাফ কথা, 'এটা হয়েছে, আমি খুশি। মানুষ সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু করেছি আমরা। কারণ, আমার বাংলার মানুষদের জন্য, বাংলা থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হবে। যাঁরা প্রচার করছেন, টাকাটা দেবেন তো বাংলাকে'?

মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'একশোর দিনে কাজ বন্ধ। আবাসের টাকা বন্ধ। রাস্তার টাকা বন্ধ। জলস্বপ্নের টাকা বন্ধ। সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা বন্ধ। আবার ২৯ হাজার টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়ে গেল, সংসারটা চালাব কোথা থেকে? তা সত্ত্বেও আমি খুশি, মানুষ সুযোগ পেয়েছে। যেখান থেকে হোক, আমাদের জোগাড় করতে হবে।  দিল্লির সরকারের কোনও কৃতিত্ব নেই। কোনও দলের কৃতিত্ব নেই। রাজ্য সরকার টাকা দেয়। ডাবল ইঞ্জিন সরকার তো টাকা পাবে ঘুরিয়ে। কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। আমাদের জিএসটি থেকে কাটা হয়েছে।  নাম নিচ্ছে নিজেরা, আর টাকা দিচ্ছে আমরা বিশ হাজার কোটি টাকা'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Mamata Banerjeecm mamata banerjeeGST reforms
