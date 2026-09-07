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'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি', দুর্গার ১১ হাত বিতর্কে এবার বড় পদক্ষেপ সরকারের!

Durga 11 hands controversy:  'যাঁরা এই ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে।  পরবর্তীকালে সরকার এই বিষয়ে যত্নবান থাকবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 07, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:52 PM IST
'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি', দুর্গার ১১ হাত বিতর্কে এবার বড় পদক্ষেপ সরকারের!
Image Credit: ক্ষমা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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