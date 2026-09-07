'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি', দুর্গার ১১ হাত বিতর্কে এবার বড় পদক্ষেপ সরকারের!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'পরবর্তীকালে সরকার এই বিষয়ে যত্নবান থাকবে'। মা দুর্গার ১১ হাত বিতর্কে ক্ষমা চেয়ে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'যাঁরা এই ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে'।
বদলের বাংলায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে মেগা বৈঠক। মা দুর্গার ছবি দিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপন। আর সেই বিজ্ঞাপনে দশভূজা নন, মা দুর্গা একাদশভূজা! যা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আজকে একটি ত্রুটিপূর্ণ বিজ্ঞাপন সকালবেলায় বেরিয়েছিল। আমি এরজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পরবর্তীকালে সরকার এই বিষয়ে যত্নবান থাকবে'।
এদিকে দুর্গার ১১ হাত বিতর্কে একযোগে সরকারকে নিশানা করেছেন তৃণমূল ও সিপিএম। তৃণমূলের তরফে ফেসবুকে পোস্ট, তাহলে এখন বিজেপি সরকারের মতে, মা দুর্গার ১১টি হাত? তাদের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত, মা দুর্গা এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বারবার ভুলভাবে উপস্থাপন করা গভীর লজ্জাজনক'!
ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষও। তিনি লিখেছেন, 'একটা চমৎকার সরকারী বিজ্ঞাপন!এখানে মা দুর্গার এগারোটা হাত। দেবতাদের পক্ষ থেকে দুর্গাকে দশ হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছিল অসুর বধের জন্য। আর বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে ঠাকুরকে একটা এক্সট্রা হাত দেওয়া হয়েছে,পুজোর সময় বাঙালির ওপর কেউ নিরামিষ খাওয়ার ফতোয়া জারি করতে এলে তাকে কানের গোড়ায় থাবড়া মেরে প্যাণ্ডেল এবং বাঙলা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য'।
পুজোর পর এবার আর কার্নিভ্যাল নয়, মহালয়ায় বড় কর্মসূচি ইডেনে। মহালয়ার দিনই পুজোর সূচনা। কলকাতায় বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ করে পুজো করা যাবে না, বাজবে না ডিজে। অষ্টমীর দিন রাজ্যজুড়ে বন্ধ থাকবে মদ বিক্রি। পুজো কমিটিগুলিকে বিশেষ অনুদান। পুজোয় মকুব বিদ্যুত্ বিল। পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে এবার একগুচ্ছ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
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