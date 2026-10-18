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চোরবাগান কাণ্ডে কাঠগড়ায় অস্থায়ী হোমগার্ড! তদন্ত কমিটি গঠন, ক্ষতিপূরণের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

চোরবাগান দুর্গাপুজো মণ্ডপে পদপিষ্টের ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যুর পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, ভিড় নিয়ন্ত্রণে থাকা অস্থায়ী হোমগার্ডদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃষ্টির সময় তাঁরা দড়ি ছেড়ে সরে গিয়েছিলেন কি না, তা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 18, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 04:09 PM IST
চোরবাগান কাণ্ডে কাঠগড়ায় অস্থায়ী হোমগার্ড! তদন্ত কমিটি গঠন, ক্ষতিপূরণের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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