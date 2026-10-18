/চোরবাগান কাণ্ডে কাঠগড়ায় অস্থায়ী হোমগার্ড! তদন্ত কমিটি গঠন, ক্ষতিপূরণের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চোরবাগান দুর্গাপুজো মণ্ডপে পদপিষ্টের ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যুর পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে এত বড় বিপর্যয় ঘটল, ভিড় নিয়ন্ত্রণে কোথায় গাফিলতি ছিল এবং কারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তা খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় ভিড় সামলানোর দায়িত্বে থাকা অস্থায়ী হোমগার্ডদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
অভিযোগ, বৃষ্টি শুরু হলে ভিজে যাওয়ার আশঙ্কায় কয়েকজন কর্মী ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা দড়ি ছেড়ে সরে যান। এর জেরেই পরিস্থিতি আরও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। গত দু-তিন বছর ধরে দায়িত্ব পালন করা অস্থায়ী হোমগার্ডদের তালিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস
চোরবাগান বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যেই ১৩টি মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের হাতে দেহ তুলে দেওয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য রাজ্যে দেহ পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মৃতদের শেষকৃত্যে প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মানসিকভাবে সামলে উঠতে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।
নিরপেক্ষ তদন্তে উচ্চপর্যায়ের কমিটি
এই ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কলকাতা পুলিস, পুরসভা এবং দমকলকে এই কমিটির বাইরে রেখে তদন্তের পরিকল্পনা করা হয়েছে। হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারপতিকে প্রধান করে কমিটি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র দফতর, পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের রাখার কথা বলা হয়েছে।
ভিড় নিয়ন্ত্রণে নতুন নিয়ম
ভবিষ্যতে বড় জমায়েত ও পুজোর ভিড় সামলানোর জন্য নতুন নির্দেশিকা তৈরির কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজন হলে ভিড়ের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ বা সাময়িকভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। পুজো দেখতে আসা সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আবেদন জানানো হয়েছে। চোরবাগান বিপর্যয়ের পর এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঠিক কোথায় গাফিলতি হয়েছিল। তদন্তের মাধ্যমে সেই উত্তর খুঁজে বের করা এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়ানোই প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।